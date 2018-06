Blastingnews

: RT @civati: Dopo la bella serata di ieri a #Trento, oggi si replica a #Treviso, sempre per #voisapete. - JulesValmont : RT @civati: Dopo la bella serata di ieri a #Trento, oggi si replica a #Treviso, sempre per #voisapete. - Paolo18030138 : RT @Noemithestar: Treviso: dopo il ritiro della patente viene trovato morto suicida, la famiglia era al mare - Noemithestar : Treviso: dopo il ritiro della patente viene trovato morto suicida, la famiglia era al mare -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Un periodo di crisi, qualche preoccupazione economica e un momento di leggerezza che complica ulteriormente le cose e getta nella disperazione più nera un 39enne di Montebellunache, in un attimo di sconforto, ha deciso di togliersi la vita. Ecco quanto sarebbe successo all'agente di commercio rinella giornata di mercoledì 28 giugno in un capanno per gli attrezzi. L'uomo, che non ha lasciato biglietti d'addio per spiegare il suo gesto, si sarebbeto, impiccandosi. La sua vita, nonostante qualche piccola difficolta', trascorreva tranquilla, ma qualcosa, qualche ora prima, probabilmente, lo aveva scosso a tal punto da spingerlo a compiere l'estremo gesto: era statoalla guidasua auto VIDEOin stato di alterazione alcolica e, per questo, gli era stata ritirata la. Una cosa molto grave, soprattutto se si considera la sua professione, ...