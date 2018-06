Trevi | in corso trattative per rafforzamento patrimoniale e con banche

Ciclabile del Piave : ecco come Belluno - Treviso e Venezia si dividono i 220 km di percorso dalle Dolomiti alla Laguna : E’ il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, il grande protagonista di un percorso Ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo, dopo aver attraversato da Nord a Sud le province di Belluno, Treviso e Venezia, lungo un percorso che va dai 1.700 metri di quota al livello del mare. 110 km in Provincia di Belluno, 90 km in quella di ...