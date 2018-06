Treu al Festival del lavoro | “Da governo soluzioni condivise per giovani e anziani”

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Milano, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Promuovere ildeie non lasciare i menosenza una prospettiva professionale futura. Un duplice obiettivo, questo, che può e deve essere perseguito dal, che deve però provare a cercare”. A dirlo, oggi, il presidente del Cnel, Tiziano, intervenendo al dibattito ‘La flessibilità in uscita e l’accompagnamento alla pensione’, svoltosi a Milano, in occasione deldel, organizzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del.“Le cose -ha spiegato- si possono migliorare. Ma bisogna vedere sempre all’atto pratico, servono investimenti e gestione. La mia riforma, anni fa, ad esempio, andava bene, ma sulla carta. Poi, all’atto pratico, era necessario introdurre delle modifiche. Al ministro Di Maio suggerisco di provare a ...