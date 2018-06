Tragico impatto tra tre veicoli | 50enne muore dopo due giorni di agonia

Tragico schianto in moto - Andrea muore a 22 anni dopo violento impatto contro un tir : Il dramma lungo la strada provinciale Fossano-Cuneo dove il ragazzo piemontese era a bordo della sua moto. Fatale il violentissimo impatto contro un camion che stava svoltando per entrare in un'azienda agricola del posto. Il 22enne non avrebbe fatto in tempo a frenare schiantandosi contro la parte posteriore del camion.Continua a leggere