Tragedia sfiorata nel Napoletano | pesante carico cade dal Tir e finisce sul marciapiede

Brescia - 16enne sonnambulo scavalca la finestra e cade nel vuoto/ La scorsa notte si è sfiorata la Tragedia : Brescia, 16enne sonnambulo scavalca la finestra e cade nel vuoto: la scorsa notte si è sfiorata la tragedia a Ghedi, quando un ragazzino si è gettato inconsapevolmente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:10:00 GMT)

Usa - Tragedia sfiorata all’Ikea : bimbo trova una pistola su un divano e spara : Paura lunedì in un negozio Ikea dell'Indiana: un bambino ha trovato una pistola carica su un divano e ha sparato almeno un colpo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: toccherà ora al pubblico ministero decidere se incriminare il proprietario dell'arma, che probabilmente ha perso la pistola sedendosi sul divano.Continua a leggere

Usa - Tragedia sfiorata all’Ikea : bimbo trova una pistola su un divano e spara : Usa, tragedia sfiorata all’Ikea: bimbo trova una pistola su un divano e spara Paura lunedì in un negozio Ikea dell’Indiana: un bambino ha trovato una pistola carica su un divano e ha sparato almeno un colpo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: toccherà ora al pubblico ministero decidere se incriminare il proprietario dell’arma, che probabilmente ha […] L'articolo Usa, tragedia sfiorata all’Ikea: bimbo trova una pistola su ...

AGRATE BRIANZA - INCIDENTE SU A4 : ALLARME GAS RADIOATTIVO/ Ultime notizie : per i Vigili è Tragedia sfiorata : AGRATE BRIANZA, INCIDENTE su A4: ALLARME gas RADIOATTIVO. Ultime notizie: maxi intervento dei Vigili del fuoco per travasare la sostanza. Il tamponamento non ha provocato feriti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:54:00 GMT)

Sbaglia la curva e finisce nel canale : Tragedia sfiorata : Spaventoso incidente a Genova nella scorsa notte. Lo schianto poco dopo le 3 in via Borzoli, all'altezza della galleria Chiaravagna:

Tragedia sfiorata. Cade nel letame e affonda per 3 metri : vicino e pompieri lo salvano : Un anziano agricoltore è caduto in una profonda vasca di liquami tre metri nella sua tenuta a Codroipo, in provincia di Udine: necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del 118. L’uomo è ora in ospedale: ha ingerito le sostanze tossiche e potrebbe avere conseguenze.Continua a leggere

Sestri Levante (GE) : 2 giovani cadono sulla scogliera - sfiorata la Tragedia : A Sestri Levante (GE) due giovani all’uscita di una discoteca sono caduti sugli scogli da una altezza di oltre tre metri: nella notte, all’esterno di un noto locale del porto, un ragazzo e una ragazza si sono appoggiati ad alcuni new jersey in plastica non riempiti di acqua che delimitano il cantiere di lavoro per la posa della nuova passerella pedonale di via Queirolo. I contenitori sono finiti sugli scogli e anche i due ragazzi. ...

Tragedia sfiorata in cantiere : gru si ribalta - operai vivi per miracolo : Tragedia sfiorata a Calvisano (Brescia): una gru al lavoro al capannone si è improvvisamente ribaltata su un fianco, fino a danneggiare pesantemente lo stesso immobile che stava "riparando". Nell'incidente ...

Reggio Emilia - crolla lastra dal tetto della stazione AV : Tragedia sfiorata : "Abbiamo visto la morte in faccia" ha raccontato uno dei viaggiatori presenti. A staccarsi dal soffitto è stata una grossa lastra di vetro che è andata in frantumi su una banchina dove vi erano diverse persone in attesa del treno. Rfi ha annunciato che eseguirà ulteriori approfondimenti per accertare le cause del distacco del pannello e prendere gli opportuni provvedimenti.Continua a leggere

Tragedia sfiorata in hotel a Jesolo - balcone si stacca e crolla in piscina : Il balcone si è staccato dal quinto piano dell'hotel crollando di schianto sull'area della piscina sottostante dove fortunatamente non c'era nessuno. Appena dieci minuti prima, però, e l'incidente si sarebbe potuto trasformare in un dramma: proprio in quell'area infatti si trovavano alcune persone che sarebbero state sicuramente colpite dalle macerie.Continua a leggere

Cade ramo lungo la Fasano-Pezze di Greco - sfiorata la Tragedia : FASANO - Un possente ramo si è staccato da uno dei maestosi pini che costeggiano la ex statale 16 tra Fasano e Pezze di Greco abbattendosi sulla carreggiata. E' accaduto nel primo pomeriggio , ...

Pullman fuori strada con 43 passeggeri - Tragedia sfiorata sull'A4 | Foto : Gravissimo incidente sull'autostrada A4. tragedia sfiorata nella notte: intorno alle 3:30 un Pullman della Flixbus partito da Torino e diretto a Zagabria, è finito ruote all'aria assieme ai suoi 43 passeggeri. L'incidente sulla...

Tragedia sfiorata a Napoli : crolla un cornicione a due passi dalla Questura : Tragedia sfiorata al centro di Napoli. Un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo in Rua Catalana, all'altezza del civico 118, a due passi dalla Questura di Napoli. Al momento del ...

Marche - crolla il tetto di una scuola - sfiorata la Tragedia : tragedia sfiorata nelle Marche. Una porzione di tetto si è staccata, precipitando nell’aula dell’Istituto Tecnico Montani di Fermo. Una paura simile a quella vissuta nel Centro Italia durante lo sciame sismico avvenuto due anni fa. Per pura fortuna a quell’ora nessuno era all’interno dell’istituto scolastico della provincia marchigiana. Nella zona interessata dal sinistro, ci sono […] L'articolo Marche, ...