Tour de France 2018 | Chris Froome guida il Team Sky | Moscon e Bernal gregari di lusso La

Tour de France 2018 : Nairo Quintana - tutto per la maglia gialla. Poche corse e lunghi ritiri per arrivare al top : Preparazione atipica, diversa praticamente da tutti gli altri contendenti alla maglia gialla. Nairo Quintana come di consueto ha preferito lunghi ritiri in altura, in classico stile colombiano, per preparare al meglio l’assalto all’edizione numero 105 del Tour de France. Il capitano della Movistar è arrivato ad un bivio della sua carriera: ha già dimostrato più volte il suo valore, ma deve provare a superare i propri limiti ed ...

Tour de France 2018 : solo 13 italiani al via - record negativo. Vincenzo Nibali il faro - Pellizotti il più vecchio. E quanti gregari - da Moscon a Caruso : Saranno soltanto tredici gli italiani presenti al Tour de France 2018. Un contingente davvero molto ridotto per la Grande Boucle che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea: eguagliato il numero del 2016, sono i record peggiori degli ultimi 33 anni. Mancano soltanto le varie ufficialità ma purtroppo non dovrebbe cambiare molto in casa Italia. Tra l’altro età media che sfiora i 32 anni con soltanto tre ragazzi nati negli anni novanta ...

Tour de France 2018 : il percorso e le differenze con il Giro d’Italia. Pavé e partenza “a griglia” le novità : Il Tour de France 2018 si presenta particolarmente impegnativo e tortuoso con un percorso molto variegato e sulla carta in grado di generare una corsa avvincente e appassionante, con possibili colpi di scena che potrebbero creare sconquasso nella classifica generale. La lotta tra Chris Froome, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Romain Bardet e gli altri big avrà luogo su strade decisamente impervie in cui non si potrà mai abbassare ...

Tour de France 2018 : l’incognita Tom Dumoulin. Le fatiche del Giro potrebbero farsi sentire. Obiettivo tappe o classifica generale? : Al Tour de France 2018 ci sarà l’incognita legata a Tom Dumoulin, che potrebbe cambiare gli equilibri della corsa. Il 27enne olandese in questa stagione ha infatti deciso di correre sia il Giro che il Tour, ma resta da capire se nella Grande Boucle il capitano della Sunweb scelga di puntare tutto sulla classifica generale oppure abbia come Obiettivo primario quello di vincere una tappa. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Dumoulin per ...

Tour de France – Il Team Sky prepara una grande squadra per affiancare Froome : la doppietta Giro-Tour può diventare realtà : Il Team Sky sta preparando una squadra di primo piano per affiancare Chris Froome al Tour de France: la doppietta Giro-Tour può diventare realtà Dopo aver vinto il Giro d’Italia, dominando le tappe conclusive, Chris Froome piazza il suo obiettivo sul Tour de France. Il ‘Keniano Bianco’ sogna la strepitosa doppietta Giro-Tour, come quella realizzata da Pantani nel 1998. Il Team Sky ha tutta l’aria di volerlo mettere ...

Tour de France 2018 - tredicesima tappa Bourg D’Oisans-Valence : tornano in scena le ruote veloci : Dopo una tre giorni sulle più importanti cime delle Alpi, il Tour de France 2018 torna in pianura. La tredicesima tappa, prevista per venerdì 20 luglio, prende il via da Bourg D’Oisans e giunge sul traguardo di Valence, per un totale di 169,5km. Solo due Gran Premi della Montagna, uno di terza e uno di quarta categoria, le difficoltà altimetriche. Il Cote de Briè viene affrontato tra il 29° e il 32° chilometro, dopo una prima parte ...

Tour de France 2018 - l’ultima occasione di Richie Porte. A 33 anni l’australiano non può più sbagliare : A capitanare la BMC anche quest’anno ci sarà un grande esperto del Tour de France, Richie Porte. L’australiano vanta un ottimo quinto posto nella Grande Boucle del 2016, mentre nella passata stagione è stato vittima di una terribile caduta durante la nona tappa che lo ha costretto al ritiro. Tanta sfortuna nei grandi Giri per il corridore 33enne, nei quali alla fine durante la sua lunga carriera ha ottenuto soltanto un primo posto ...

Tour de France 2018 : tutte le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Un percorso mai così vario : Poco più di una settimana al via: sabato 7 luglio dalla Vandea scatta l’edizione numero 105 del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più seguita al mondo. Un percorso mai così vario per la Grande Boucle: pavé, strappi, salite, volate, tappe miste, cronometro, c’è davvero di tutto. Andiamo a scoprire le 21 frazioni con le stellette di difficoltà. Prima tappa, sabato 7 luglio: Noirmoutier En-L’ile > Fontenay Le-Comte (201 km) ...

Tour de France 2018 : Gianni Moscon - una vita da gregario. Al servizio di Froome e Bernal - l’Italia rischia di perdere un talento : Gianni Moscon si sente più leggero che mai, pesa 70 kg scarsi ed è pronto per disputare un grande Tour de France. Ancora da gregario. Questa sembra purtroppo essere diventata la dimensione del 24enne, uno dei migliori prospetti del ciclismo italiano per le corse a tappe di tre settimane ma che purtroppo non ha ancora avuto la sua grande chance da capitano. Anche durante questa Grande Boucle, infatti, lo vedremo correre in supporto a Chris Froome ...

Tour de France 2018 - undicesima tappa Albertville-La Rosiere : tappa breve - può succedere di tutto sulle montagne : L’undicesima frazione del Tour de France 2018, prevista mercoledì 18 luglio, prende il via da Albertville, località celebre per aver accolto i Giochi Olimpici invernali 26 anni fa, con arrivo in salita a La Rosiere, per un totale di 108,5 km. Sarà la seconda tappa consecutiva in cui si esplorano le aree attinenti alla catena montuosa alpina, con ben quattro Gran Premi della Montagna dei quali due di Hors Categorie. La brevità del percorso ...

Tour de France 2018 - le possibili sorprese. Primoz Roglic ed Egan Bernal vogliono stupire - Adam Yates cerca il podio : Chris Froome poi tutti gli altri. Bardet, Quintana e Nibali pronti a sorprendere il britannico, tanti potenziali outsider a partire da Richie Porte che sembra pronto al grande scalpo, ma non solo. In chiave classifica generale, alla partenza dalla Vandea del prossimo Tour de France, ci saranno sicuramente tante possibili sorprese che andranno a caccia del podio e, perché no, di un clamoroso successo finale. Stiamo parlando di quei corridori che ...