Toscana | attacco hacker blocca sito del Consiglio regionale

Toscana : attacco hacker blocca il sito del Consiglio regionale : Un attacco hacker ha messo fuori uso nel pomeriggio il sito del Consiglio regionale della Toscana. Intorno alle 16.00 sono comparse alcune foto targate ‘Anonymous Italia’ nella galleria di immagini nella homepage del sito, una con il logo dell’organizzazione di hacker, l’altra con la scritta in inglese “La gente non deve aver paura dei propri governi, i governi devono aver paura dei loro popoli“. In seguito ...