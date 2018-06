Torna la Maratona dles Dolomites – Enel

vanityfair

: Videonews - TORNA LA MARATONA DEL CIELO - Teletutto : Videonews - TORNA LA MARATONA DEL CIELO - upclimbing : #Skymarathon #Sentiero4Luglio?? Torna la #Maratona del Cielo sul Sentiero #4Luglio - BenedettaBrugia : Felicissima dopo una maratona di voice over per #ConfessioneReporter. Stella e Sandra più in forma che mai. Abbiamo… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Come sempre la partenza è puntuale alle 6.30 da La Villa e come sempre l’arrivo è a Corvara. Nel frattempo, succederà di tutto suinti dell’Alta Badia e tra i passi dolomitici che, domenica 1° luglio, vedranno ciclisti di 68 Paesi sfidarsi nella granfondo per bici da corsa più famosa del mondo, la2018. Qualche numero Sono state oltre 32.400 le richieste di adesione a questa 32esima edizione, il cui tema è l’«equilibrio». Ma solo 9mila sono gli ammessi, di cui 4.900 al loro debutto lungo i percorsi della. Il sorteggio, infatti, fa sì che il cambiamento dei partecipanti sia continuo e dia la possibilità a nuovi ciclisti di conoscere l’Alta Badia e le Dolomiti. La metà dei ciclisti è italiana, l’altra proviene da tutti i cinque continenti. Da Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Danimarca i paesi con più rappresentanti europei, mentre ...