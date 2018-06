Torna il reality “La Talpa” | tutti i dettagli della quarta edizione

Temptation Island 2018 : Torna da luglio il reality più temuto dalle coppie : Inizia il conto alla rovescia per una nuova appassionante edizione di Temptation Island. Manca infatti meno di un mese all'inizio del reality estivo: la prima puntata, secondo quanto si mormora sul web, dovrebbe essere prevista per giovedì 5 luglio 2018, come sempre in prima serata su Canale 5. Il resort che ospiterà le cinque coppie dovrebbe essere lo stesso dello scorso anno, il Morus Relais di Santa Margherita di Pula, Cagliari- Sardegna. Al ...

A 25 anni da Sanremo - Stefano Sani e Donatella Milani Tornano in tv con il reality di Amadeus : E ne vedremo delle belle! E magari chissà…forse anche un ritorno! Otto i concorrenti in gara seguiti ognuno da otto coach famosissimi e affermati del mondo della musica che avranno lo scopo primario ...