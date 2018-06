Torino | via vai in vista | Petrachi molto indaffarato | le ultime novità dal mercato!

Olimpiadi Torino 2026 - l'Appendino sfida i suoi : "Via libera o tutti a casa" : "Se continuate così vi mando tutti a casa". Chiara Appendino non ne può più delle continue liti in seno alla sua maggioranza, sempre più divisa sull'opportunità di candidare Torino alle Olimpiadi invernali del 2026.Le urla che provengono dal palazzo del Comune si sprecano, alla vigilia dell'incontro a Roma con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il sindaco Appendino, nel corso di una riunione iniziata alle sei del pomeriggio e terminata dopo ...

Al via il 27 giugno Torino Estate Reale con l'Orchestra Klassica di San Pietroburgo : Gli allestimenti dell'area spettacoli e la direzione di produzione sono stati curati dalla Fondazione del Teatro Regio di Torino in virtù di una collaborazione ormai consolidata, che utilizza le ...

Quello che devi sapere su Apolide Festival - 19-22 luglio 2018 a Vialfrè - Torino - : Roma, 23 giu. , askanews, - Uno scenario naturale tra i più belli d'Italia, un anfiteatro scavato dal ghiaccio e circondato dalle colline, tra gli alberi del bosco di Vialfrè - Torino. Apolide ...

Torino - Chiara Appendino rinviata a giudizio/ Ultime notizie - Sindaco a processo per fatti di Piazza San Carlo : Torino, Chiara Appendino rinviata a giudizio: il Sindaco a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando perse la vita Erika Pioletti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:36:00 GMT)

A Torino il capogruppo della Lega Fabrizio Micca ha chiesto di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Dopo la scorta, anche la cittadinanza onoraria. Sulla scia delle parole del ministro Salvini a proposito dell'eventualità di ritirare la protezione statale a Roberto Saviano, ora la Lega di Torino torna a chiedere la revoca del riconoscimento conferito allo scrittore nel 2008. La richiesta è del capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che ci aveva già provato nel 2014, e che ora ha presentato una mozione per ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...

Torino - attento a Mihajlovic : l’ex tecnico prova a portar via un gioiello granata : Sinisa Mihajlovic sta tentando in tutti i modi di soffiare al suo ex club un calciatore di spessore, lo Sporting ha avanzato una prima offerta al Toro Sinisa Mihajlovic ha lasciato il Torino nella scorsa stagione, approdando in estate allo Sporting de Portugal. Il tecnico ex granata, adesso sta pensando di portar con sè in terra portoghese uno dei suoi pupilli ai tempi del Toro, vale a dire il suo connazionale Adem Ljajic. Secondo i portoghesi ...

Olimpiadi : al via gli incontri per il pre-dossier di Torino 2026 : ... incaricato della realizzazione di un pre-dossier olimpico da presentare al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in vista di una candidatura di ...

Comune di Torino : al via bando per cessione quote SAGAT : Teleborsa, - Oggi lunedì 18 giugno è il giorno fissato per l'emanazione del bando del Comune di Torino che prevede la cessione delle quote di alcune società partecipate, tra cui SAGAT S.p.A. , società ...

Torino - licenziata Lavinia Flavia Cassaro - la professoressa che augurò la morte ai poliziotti : L'insegnante augurò la morte a un reparto di poliziotti durante una manifestazione organizzata contro un comizio di Casa Pound Italia.Continua a leggere

Licenziata Lavinia Flavia Cassaro - la maestra che insultò i poliziotti a Torino durante una manifestazione : È stata Licenziata Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante indagata dalla Procura di Torino per avere insultato, durante un corteo contro CasaPound, i poliziotti schierati. L'Ufficio Scolastico Regionale le ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento, con decorrenza primo marzo, quando venne sospesa dall'insegnamento. Lo rende noto il Coordinatore Nazionale Cub Scuola, Cosimo Scarinzi, annunciando che il sindacato "garantirà ...