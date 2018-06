Top 10 criptovalute | Bitcoin di nuovo sotto i 6 mila dollari | la crisi dei mercati non si

S Top a bitcoin - Apple bandisce le app che minano criptovalute : (Foto: Chesnot/Getty Images) Stop alle app che minano criptovalute . Con l’ultimo aggiornamento delle linee guida riservate agli sviluppatori iOS, Apple ha ufficialmente messo la parola fine al fenomeno dei software che sfruttano la potenza di calcolo dei processori per trarre profitti in questo modo. Il cambiamento, messo nero su bianco dalla casa di Cupertino dopo la messa a disposizione dell’aggiornamento iOS 12 per gli ...

Top 10 criptovalute : EOS inarrestabile - +90% in meno di 10 giorni : L'ascesa di EOS non si arresta più. La criptovaluta nelle ultime 24 ore ha aumentato il proprio valore dell'8 per cento, facendo registrare un rialzo negli ultimi sette giorni pari al 90 per cento. Un ...