Toninelli | Non ho mai dato ordine a nostra Guardia costiera di sospendere

Toninelli : non faremo mai morire nessuno in mare : Roma, 26 giu. , askanews, 'Non faremo, come non abbiamo mai fatto, morire nessuna vite umana. Se non ci sono altre autorità competenti nel mare e responsabili di quell'area marittima, la Guardia ...

Migranti - Toninelli con Salvini : Guardia Costiera non raccolga sos da barconi in acque libiche : Piena sintonia tra Toninelli e Salvini sul tema Migranti . Il ministro delle Infrastrutture del M5S è d'accordo con il capo del Viminale sul fatto che la Guardia Costiera italiana non risponda agli ...

Migranti : Toninelli - nessuno accusi Guardia Costiera di non salvare vite : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “nessuno può permettersi di accusare un corpo valoroso come la Guardia Costiera di voltarsi dall’altra parte o di non voler salvare vite umane. I suoi uomini hanno messo in sicurezza circa 600mila persone soltanto negli ultimi quattro anni e continuano a impegnarsi in un lavoro difficilissimo nel Mediterraneo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il ministro Toninelli convinto : “non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...

Lifeline - Madrid offre aiuto. Toninelli : “Se la nave non attracca a Malta parte il sequestro” : La nave dell'ong tedesca Lifeline attende ancora un porto in cui attraccare. Per il governo italiano l'accoglienza spetta a Malta, ma l'isola ha detto di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale. Il ministro Toninelli ha detto che i porti italiani non accoglieranno i 224 migranti.Continua a leggere

Toninelli contro nave Ong : 'Sta in acque libiche e attende migranti. Non venga da noi. Indago sulla bandiera' : E' la Lifeline intervenuta in soccorso di più di 200 migranti davanti alla Libia. Il ministro delle Infrastrutture annuncia: 'Prima salveremo quelle persone, poi sequestreremo la nave che - dice - ...

L'ong Lifeline soccorre 300 migranti al largo della Libia - Salvini : "La nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...

Ong - Lifeline salva 250 profughi. Toninelli : “Avviata un’indagine - non collabora con la Libia” : I ministri Toninelli e Di Maio annunciano un'indagine in corso per controllare l'operato di Lifeline: "Non stanno collaborando con la guardia costiera Libica che, dalle prime informazioni acquisite, stava intervenendo per salvare i migranti e riportarli su suolo libico. Operazione di sua stretta competenza, trattandosi di eventi accaduti in mare libico".Continua a leggere

Danilo Toninelli - la follia M5s : vuole bloccare la Tav ma non ha il coraggio di dirlo : Una premessa è d' obbligo. Nelle convulse ore che hanno preceduto la composizione del governo giallo-verde, quella delle Infrastrutture è stata una delle caselle più difficili da mettere a posto. ...

La gaffe del leghista Siri : "Toninelli? Non è Ministro" : Il senatore Armando Siri (Lega) si è reso protagonista di una gaffe nel corso della trasmissione Tagadà (La7) di Tiziana Panella. La conduttrice ha lanciato un gioco per gli ospiti in studio, invitandoli ad indovinare l'identità di un ministro fornendo alcuni indizi. Il primo indizio è stato un computer ed il secondo una divisa militare. Franco Mirabelli, senatore del Pd, ha provato a dare la soluzione esclamando: "È Toninelli".A questo punto ...