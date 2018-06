Toninelli chiude i porti a Ong Astral

: #Migranti: Toninelli chiude i porti alla nave Ong Astral - Agenzia_Italia : #Migranti: Toninelli chiude i porti alla nave Ong Astral - fanpage : Danilo Toninelli chiude i porti italiani a un’altra #Ong: “Divieto di attracco per la nave #Astral” - MediasetTgcom24 : Migranti, Toninelli: l'Italia chiude i porti alla nave Ong Astral #migranti -

Il ministro dei Tras,ha disposto per ragioni di "ordine pubblico" addotte dal ministero degli Interni, il divieto di attracco neiitaliani per la nave Ong, in ottemperanza dell'art.83 del Codice della Navigazione". Ad annunciare la decisione è una nota dello stesso ministro.(Di venerdì 29 giugno 2018)