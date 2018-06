Todd Howard | non assumere rischi è il peggior modo di fare le cose

Todd Howard : l'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è stata decisa parecchio tempo fa : The Elder Scrolls 6 è stato mostrato nel corso della conferenza E3 2018 di Bethesda e come tutti i fan ormai sapranno si è trattato di un teaser trailer incredibilmente povero a livello di contenuti. Una sorta di conferma che il gioco è in sviluppo ma anche una conferma del fatto che il lancio non è di certo vicinissimo. I fan della serie si saranno quanto meno posti due domande: qual è l'ambientazione del titolo e perché Bethesda ha deciso per ...

