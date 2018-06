Thailandia | l' ultimo disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta

huffingtonpost

(Di venerdì 29 giugno 2018) Le squadre di soccorso sono riuscite questa mattina a scavare un piccolo bucoroccia per entrareTham Luang, in, dove da sabato scorso sono dispersi 12 giovani calciatori e il loro allenatore. Alcuni scalatori della polizia sono riusciti a calarsi nel foro e introdurre del cibo, ma non è ancora chiaro se sono riusciti a individuare un varco per inoltrarsi, né se i dispersi si trovino in quella zona.In precedenza,notte un altro foro era stato ricavatoroccia per far parzialmente defluire l'acqua accumulatasia causa dell'incessante pioggia che ha in sostanza impedito di continuare i tentativi di esplorare l'intera cavità dall'entrata principale, convincendo i soccorritori a provare un piano alternativo.Oltre a individuare un possibile punto d'entrata e trivellare la roccia in tempi record, il ...