Tetraplegico per ritardo diagnosi | per la Cassazione il risarcimento va aumentato | un

Tetraplegico per ritardo diagnosi - Cassazione : “Risarcimento di un milione non basta” : Il tribunale aveva riconosciuto al paziente, un ingegnere del Bellunese, un risarcimento pari a 500.000 euro, cifra ritenuta troppo bassa dalla Corte d'appello, che aveva deciso di portarla fino a un milione di euro. Ma per i giudici della Corte di Cassazione anche un milione di euro è troppo poco.Continua a leggere

Tetraplegico per DIAGNOSI IN RITARDO/ Per la Cassazione un milione di euro non basta : caso record a Firenze : Belluno, TETRAPLEGICO dopo intervento chirurgico per DIAGNOSI in RITARDO: ultime notizie, la Cassazione decide di aumentare il risarcimento, "un milione non basta". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:14:00 GMT)