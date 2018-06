Testo | traduzione e audio di Don’t matter to me | Drake canta con Michael Jackson nel

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il ritorno in musica della girl band : audio - Testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Demi Lovato - Sober | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Demi Lovato, Sober: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Demi Lovato è Sober: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. L’inedito non fa parte dell’album Tell Me You Love Me, che la cantante sta portando in giro per il mondo nell’omonimo […]

Demi Lovato - Sober | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Demi Lovato, Sober: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Demi Lovato è Sober: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. L’inedito non fa parte dell’album Tell Me You Love Me, che la cantante sta portando in giro per il mondo nell’omonimo […]

Video - Testo e traduzione di Sober di Demi Lovato - una confessione intima sul suo passato e la dipendenza dall’alcool : Rilasciato a sorpresa il nuovo singolo Sober di Demi Lovato, dopo giorni di indiscrezioni sull'imminente annuncio di un nuovo progetto. L'inedito non fa parte dell'album Tell Me You Love Me, che la cantante sta portando in giro per il mondo nell'omonimo tour nei palazzetti e nelle arene, bensì potrebbe anticipare il prossimo progetto discografico. Nel nuovo singolo Sober, Demi Lovato apre il cuore ai fan e racconta in maniera ...

Luis Fonsi - Calypso | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Luis Fonsi, Calypso: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Luis Fonsi è Calypso: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Calypso di Luis Fonsi è il nuovo singolo disponibile da venerdì 15 giugno su tutte le piattaforme digitali in streaming e download. […]

Video - Testo e traduzione di Calypso di Luis Fonsi - a caccia del tormentone estivo dopo il successo di Despacito : Calypso di Luis Fonsi è il nuovo singolo disponibile da venerdì 15 giugno su tutte le piattaforme digitali in streaming e download. Il cantante portoricano re delle classifiche mondiali per tutto il 2017 grazie al tormentone di Despacito, ci riprova anche quest'estate: si chiama Calypso il nuovo singolo che si candida ad essere uno dei tormentoni della bella stagione! Calypso di Luis Fonsi vede la partecipazione della rapper e cantante ...

Clandestino di Shakira e Maluma - traduzione Testo e significato : il brano racconta un amore proibito : testo con traduzione e significato di Clandestino, il nuovo ‘bollente’ singolo di Shakira e Maluma. Il brano segna una nuova collaborazione tra i due artisti colombiani e si candida per essere tra i più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Shakira e Maluma tornano a collaborare insieme con un singolo bollente tutto da ballare E’ in radio da venerdì 8 giugno il nuovissimo singolo di Shakira e Maluma intitolato Clandestino. ...

Audio - Testo e traduzione di Clandestino di Shakira e Maluma - un amore proibito nel nuovo duetto : Venerdì 8 giugno è arrivato a sorpresa sulle piattaforme streaming e negli store digitali Clandestino di Shakira e Maluma: i due cantautori hanno sorpreso i loro fan lanciando una nuova partnership destinata all'airplay estivo, un mix di pop e reggae dall'inevitabile impronta latina per un brano che racconta una storia d'amore clandestina. La collaborazione tra Shakira e Maluma ha già funzionato molto bene prima di Clandestino. Nel 2016, ...

Clandestino - Shakira Feat. Maluma | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Clandestino, Shakira Feat. Maluma: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Clandestino è Shakira Feat. Maluma: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Clandestino, Shakira Feat. Maluma Testo [Intro] More fire [Verso 1: Shakira, Maluma] Sabes que no nos conviene Que la […]

Il nuovo sound latineggiante in Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato : video - Testo e traduzione del singolo : Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo Solo segna il ritorno della band sulla scena discografica internazionale, dopo il successo dello scorso anno con I Miss You. Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato ha un nuovo ed inedito sound latineggiante, pronto a dominare le radio nel corso dell'estate e ...

Nel video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO un party estivo in piscina (Testo e traduzione) : Su YouTube e su Vevo è disponibile il video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO. L'ambientazione è un party estivo in piscina: Riki è con la band CNCO e con una serie di bellissime ragazze in costume da bagno. TESTO E TRADUZIONE DI Dolor DE cabeza “Dolor de cabeza è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita", racconta Riccardo Marcuzzo a proposito del nuovo brano, disponibile ...

Dolor De Cabeza - Riki feat. CNCO | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Dolor De Cabeza, Riki feat. CNCO: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Dolor De Cabeza è Riki feat. CNCO: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il pezzo fa parte di Live & Summer Mania, in uscita il prossimo 15 giugno. […]

Audio - Testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO - il nuovo singolo prima dell’instore tour : testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO sono disponibili alla fine di questa pagina. Il nuovo singolo inedito del vincitore in carica del circuito canto di Amici di Maria De Filippi è disponibile da oggi, domenica 27 maggio, alle ore 23.30, in digital download e in free streaming. La rotazione radiofonica risale invece a venerdì 25 maggio. Solo oggi però la canzone raggiunge anche gli store digitali di tutto il mondo. Il brano ...

Diplo - MØ e Levante - Stay Open | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Diplo, MØ e Levante, Stay Open: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Diplo, MØ e Levante è Stay Open: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ per Tuborg Open. Esce il 25 maggio Stay […]