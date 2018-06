Tennis | Serena Williams salta un controllo antidoping | la tennista è “furiosa”

Serena Williams lascia il Tennis? / "Se non fossi in campo sarei di nuovo incinta" : Serena Williams lascia il tennis? La campionessa americana ha voluto sottolineare come ci siano ancora tante cose che vuole fare nella sua vita, tra queste una seconda maternità.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:33:00 GMT)

Serena Williams - pensieri di ritiro? : “Se avessi un altro figlio lascerei. Amo il Tennis ma voglio stare con Olympia” : Serena Williams è reduce dal ritiro forzato al Roland Garros, prima della sfida con Maria Sharapova. La 36enne decise di non presentarsi sulla terra rossa di Parigi per affrontare la sua grande rivale russa a causa di problemi fisici e il suo rientro in gara dopo la maternità si sta rivelando molto problematico. La nascita della piccola Olympia ha cambiato la vita della statunitense che nelle prime sei settimane di vita della figlia era rimasta ...

Tennis. Serena Williams - pensieri di addio : 'Non lavorassi sarei di nuovo incinta' : 'Non so se avrò voglia di giocare ancora nel caso in cui avessi un altro bambino - ammette infatti l'ex numero uno al mondo in un'intervista al magazine InStyle, che le ha dedicato la cover del ...

Tennis. Wimbledon - Fognini e Cecchinato e teste di serie. E c'è Serena : Oggi la Williams è numero 183 al mondo, una posizione che teoricamente non le garantisce la posizione di testa di serie nei tornei più importanti. A Londra, malgrado ciò, si è vista accordare uno ...

Tennis – Justin Gimelstob implora Serena Williams : “per favore - a Wimbledon non giocare…” : L’ex Tennista statunitense Justin Gimelstob ha parlato delle possibilità di Serena Williams di vincere Wimbledon, implorandola di non giocare in doppio Il 2018 doveva essere l’anno del grande ritorno di Serena Williams, assente da più di un anno dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, ma così non è stato. Il rientro è stato più lungo del previsto a causa dei continui problemi fisici che hanno attanagliato la campionessa ...

Tennis - Roland Garros - Fognini lotta ma è fuori Cilic vince in 5 set. Avanzano Del Potro e Nadal. Serena Williams si ritira : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Serena Williams - Queen of Wakanda : i social criticano il suo vestito - la risposta della Tennista è emozionante : Serena Williams e il suo outfit in stile Black Panther: piovono critiche dai social, ma la risposta della tennista è emozionante L’esordio di Serena Williams nel Roland Garros ha generato più polemiche di quante ce ne si aspettasse. Tornata in campo dopo una lunga pausa post cemento americano, Serena sembra ancora alle prese con la ricerca della forma migliore, dopo aver smaltito qualche kilo di troppo preso a causa della maternità. LaPresse / ...

Tennis - Roland Garros - Bentornata Serena - una mamma da temere : ... anche se la Williams ha un record di 65 vittorie e una sola sconfitta nel primo turno degli Slam, , in attesa della Barty , 17 del mondo, al secondo turno e della Pliskova più forte, Karolyna , 6, , ...

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la Tennista americana non sarà testa di serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

Tennis – Il paradosso di Serena Williams : “sono n°454 al mondo e l’antidoping mi controlla 2 volte a settimana” : Serena Williams ha ironizzato su Twitter in merito ai continui controlli antidoping ai quali si é dovuta sottoporre da quando é scivolata al nunero 454° della classifica Dopo essersi presa una ‘pausa forzata’ dal circuito, a causa della maternità, Serena Williams é scivolata alla posizione numero 454° del ranking WTA. Posizione che di certo non la ‘esclude’ dai controlli antidoping, come la stessa Tennista ha ammesso in ...

Serena Williams - niente Internazionali : la Tennista va a mangiare a Prati nel suo locale preferito : ...forfait agli Internazionali la tennista statunitense qualche giorno fa è sbarcata nella Capitale e ha subito fatto tappa nel suo ristorante preferito a Prati famoso fra i vip e i personaggi del mondo ...

Tennis - Serena Williams salta gli Internazionali d'Italia : Roma - Serena Williams non giocherà gli Internazionali d'Italia. Lo ha annunciato sui suoi account social ed è una notizia che dispiace molto ma non sorprende più di tanto. Il rientro alle gare dopo ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : Serena Williams dà forfait : Su Sky Sport sarà possibile seguire in diretta tutto il torneo maschile con due i canali dedicati al torneo, Sky Sport 2 e Sky Sport 3, oltre a video, foto e aggiornamenti su skysport.it . Per l'...