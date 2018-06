Tennis | Eastbourne | Cecchinato eliminato

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato si arrende a Lukáš Lacko in semifinale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per Marco Cecchinato nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’azzurro è stato sconfitto dallo slovacco Lukáš Lacko (n.94 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora di gioco. Poco efficace il Tennis del palermitano in quest’incontro sull’erba britannica, al cospetto di un giocatore che sui primi due colpi ha fatto sempre la differenza. Nel primo set, alla prima difficoltà, il siciliano ...

Tennis - Cecchinato “frenato” da Lacko : l’avventura ad Eastbourne finisce in semifinale : Marco Cecchinato è stato eliminato dal torneo di Eastbourne, la sua avventura sull’erba si ferma in semifinale contro Lacko Marco Cecchinato è stato eliminato dal torneo di Eastbourne, l’unico giocato sull’erba, utile come preparazione a Wimbledon dove sarà testa di serie. Il Tennista italiano ha ceduto in semifinale sotto i colpi di Lacko, il quale ha vinto con un 6-3 6-4 che non lascia spazio a repliche. Sarà dunque lo ...

Tennis - Wozniacki in semifinale a Eastbourne : Caroline Wozniacki approda in semifinale al torneo Wta di Eastbourne , erba, montepremi 852.564 dollari, . La danese, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge l'australiana Ashleigh Barty, numero 17 del ranking Wta e 8 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 19 minuti.

Tennis - Eastbourne Cecchinato ok sull erba - è in semifinale : In semifinale, domani, affronterà lo slovacco Lukas Lacko, 94 del mondo, che oggi ha superato il britannico Cameron Norrie col punteggio di 6-3 6-4. WIMBLEDON, TRAVAGLIA IN TABELLONE - Stefano ...

Tennis - ATP Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro Denis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...

Tennis - Cecchinato risponde presente anche sull’erba : supera Istomin ad Eastbourne : Marco Cecchinato ha battuto Istomin, superandolo per 4-6 6-4 7-5, nel torneo di Eastbourne utile in preparazione di Wimbledon Dopo l’exploit al Roland Garros, Marco Cecchinato è finito nell’occhio del ciclone e le aspettative per la stagione sull’erba sono elevante, nonostante non sia un vero e proprio “erbivoro”. Il Tennista italiano sarà testa di serie a Wimbledon e sta preparando il torneo giocando ad Eastbourne. ...

Tennis - WTA Eastbourne : Camila Giorgi eliminata. Vittoria in due set per Caroline Wozniacki : Niente impresa per Camila Giorgi nel secondo turno del WTA di Eastbourne. La Tennista marchigiana è stata sconfitta sull’erba inglese dalla danese Caroline Wozniacki, numero due del mondo e prima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e un quarto di match. Eppure il match era partito bene per l’azzurra, capace di strappare il servizio all’avversaria nel secondo gioco e di salire a condurre per ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Matteo Berrettini esce di scena al primo turno. L’azzurro sconfitto in due set da David Ferrer : Niente da fare per Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’erba britannica è poco fortunata per l’azzurro,che cede in due set contro l’esperto spagnolo David Ferrer (n.38 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un po’ d’amarezza c’è per Matteo, non avendo mai approfittato dell’iniziale situazione di vantaggio dei due parziali. La ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : subito fuori Andreas Seppi. Denis Istomin vince al tie-break del terzo set : È terminata subito l’avventura di Andreas Seppi all’ATP 250 di Eastbourne, ultimo torneo su erba prima dell’inizio di Wimbledon. L’uzbeko Denis Istomin ha vinto 6-3 6-7 (4) 7-6 (4) in due ore e ventotto minuti di gioco, al termine di un match combattuto, come da tradizione quando questi due giocatori si incrociano. Due dei dieci precedenti, infatti, si sono disputati proprio ai Championships, con una vittoria per parte al ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale : Alla vigilia dello start delle qualificazioni di Wimbledon, anche gli ultimi tornei che precedono il terzo Slam stagionale hanno completato i tabelloni cadetti, nella giornata che ha dato il via anche ai primi incontri del main draw. Le attenzioni dell’Italia erano tutte su Eastbourne dove tre italiani erano in corsa per altrettanti posti nel tabellone principale. Ce l’ha fatta Matteo Berrettini, numero 3 del tabellone cadetto, che ...

Tennis - WTA Eastbourne : esordio vincente per Camila Giorgi. Vittoria in due set sulla rumena Begu : Buona la prima per Camila Giorgi, che supera il primo turno nel torneo WTA di Eastbourne dopo aver sconfitto con un doppio 6-2 la rumena Irina Camelia Begu, numero 33 del mondo, in poco più di un’ora di gioco. Eppure il match non era iniziato bene per l’azzurra, che aveva subito perso il servizio in apertura di primo set. Giorgi riesce a trovare l’immediato controbreak e vince quattro game consecutivi, strappando ancora una ...

Tennis : Wawrinka a Eastbourne : -Stan Wawrinka , ATP 261, ha ricevuto , ed accettato, una wild card per disputare il torneo inglese di Eastbourne, in programma settimana prossima. P...