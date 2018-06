Temptation Island 2018 | l' arrivo delle coppie sull' isola Ida Platano in lacrime

Canale 5 : dal 5 luglio il Summer Festival - Temptation Island parte il 9 : Coppie di Temptation Island Mondiali e non solo. Nel luglio di Canale 5, oltre alla diretta in esclusiva delle fasi finali di Russia 2018, svettano due appuntamenti, ormai diventati classici dell’estate. Il primo è il Wind Summer Festival che debutta giovedì 5 luglio con la conduzione di Ilary Blasy, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Quattro puntate, già registrate a Roma, che precedono l’epilogo in onda per la prima volta a settembre ...

Temptation Island - Selvaggia Roma : "Sara Affi Fella forse ora tornerà con l'ex Nicola Panico" : Selvaggia Roma di Temptation Island si gode la sua rivincita, per il momento senza strafare. Qualche mese fa l’ex fidanzata di Lenticchio aveva incassato qualche critica social per le sue frecciatine nei confronti di Sara Affi Fella, conosciuta proprio nel reality estivo di Canale 5. Il 'fattaccio' risale allo scorso novembre quando Sara accettò la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono nonostante il freschissimo addio al ...

Temptation Island 2018/ Le lacrime di Ida Platano : brutte sorprese per l'ex dama? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: Riccardo Guarnieri tra i più apprezzati dalle tentatrici? Il dettaglio nel video e l'anticipazione di Filippo Bisciglia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:00:00 GMT)

Temptation Island anticipazioni : arrivano i primi tradimenti? : anticipazioni Temptation Island 6: Raffaella Mennoia lancia l’indiscrezione Il conto alla rovescia è iniziato. La sesta edizione di Temptation Island partirà il 9 luglio e occuperà il lunedì sera di Canale5 per cinque appuntamenti. Le registrazioni del reality estivo sono ormai iniziate e le prime indiscrezioni sulle coppie e sul loro percorso all’interno del programma sono iniziate a trapelare. In queste ore a lanciare ...

Temptation Island 2018/ Riccardo Guanieri tra i più "ambiti" dalle single? L'anticipazione di Bisciglia : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: Riccardo Guarnieri tra i più apprezzati dalle tentatrici? Il dettaglio nel video e L'anticipazione di Filippo Bisciglia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 04:05:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip?/ "Non mettiamo in pericolo l'amore per la carriera" : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parteciperanno a Temptation Island Vip? “Ho già vissuto le mie storie sentimentali sotto i riflettori, adesso basta"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:41:00 GMT)

Temptation Island Vip - Cecilia Rodriguez : "Non voglio mettere a repentaglio la mia vita di coppia con Ignazio" : Dopo la quinta edizione di Temptation Island, che andrà in onda a partire dal prossimo 9 luglio, in prima serata su Canale 5, sbarcherà sul piccolo schermo anche la prima edizione di Temptation Island Vip, il medesimo format, condotto da Simona Ventura, destinato, però, ovviamente, a coppie di personaggi famosi.Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la sorella di Belen Rodriguez e il figlio dell'ex campione di ciclismo Francesco Moser che si ...

Temptation Island 2018 - tutte le coppie in gara : Scopriamo insieme le sei coppie che parteciperanno alla quinta edizione di Temptation Island, la cui messa in onda su Canale 5 è prevista per il nove luglio

Lara Rosie Zorzetto età - altezza e peso. Chi è la fidanzata di Michael De Giorgio e concorrente di Temptation Island : Super bionda, fisico longilineo e una ”determinazione nell’inseguire i suoi sogni”, come si può leggere sulla frase di presentazione che ha scelto per Facebook. Lei è Lara Rosie Zorzetto, che insieme al fidanzato Michael De Giorgio è una delle coppie dell’edizione 2018 di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Entrambi originari di Podernone, i due hanno deciso di mettere alla ...

Temptation Island 2018/ Video : grande attesa sul web - Filippo Bisciglia ricorda l'appuntamento : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi prima di iniziare? L'avvistamento e il dettaglio nella foto di presentazione(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Oronzo Carinola età - altezza e peso. Chi è il fidanzato di Valentina De Biasi e concorrente di Temptation Island : Insieme alla fidanzata Valentina De Biasi è uno dei concorrenti della nuova edizione di ”Temptation Island”. Oronzo Carinola, pugliese doc, classe 1988, è sbarcato insieme alla sua amata in Sardegna per mettere alla prova la sua storia d’amore. Come la fidanzata, anche lui non fa parte del mondo dello spettacolo e quindi non è semplice sapere tutto sulla biografia del trentenne. Sul suo profilo Instagram pubblica foto ...

Gossip U&D/ Ida e Riccardo in crisi a Temptation Island : lei piange - interviene Gemma : Ida e Riccardo, la coppia che abbiamo visto nascere quest'anno nello studio di Uomini e donne trono over, hanno scelto di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island 2018, il temuto reality show delle tentazioni che vedremo in onda su Canale 5 dal prossimo 9 luglio [VIDEO]. A quanto pare, però, questa nuova avventura sarebbe stata gia' abbastanza turbolenta per la coppia composta da Ida e Riccardo, così come testimoniano le foto ...

Valentina De Biasi : età - altezza e peso. Chi è la fidanzata di Oronzo Carinola e concorrente di Temptation Island : Lunghi capelli mori e carnagione scura. Valentina De Biasi è una delle concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto dall’ex gieffino Filippo Bisciglia. fidanzata con Oronzo Carinola, Velentina non fa parte del mondo dello spettacolo e nella vita infatti fa tutt’altro: si occupa di estetica e in particolar modo si occupa di nail art, le varie tecniche utilizzate per la decorazione ...

Temptation Island Vip : ecco perché Cecilia e Ignazio non ci saranno : Cecilia Rodriguez non parteciperà a Temptation Island Vip Cecilia Rodriguez, in un’intervista su Nuovo, rivela di non voler più mettere a rischio la sua vita sentimentale. Smentisce, quindi, la sua partecipazione nella primissima edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre, dopo la versione la nip. La bella argentina aggiunge di aver trovato la […] L'articolo Temptation Island Vip: ecco perché Cecilia e Ignazio non ci saranno ...