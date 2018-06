Telegram Desktop | disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : Breve comunicato per segnalarvi l’arrivo di un nuovo aggiornamento sul Microsoft Store di Windows 10 per il client win32 di Telegram Desktop. La versione è numerata 13.0.0. Changelog Ufficiale Miglioramento dell’elusione della censura. Stabilità migliorata quando si usano server proxy. Salva diversi server proxy per passare rapidamente tra di loro nelle Impostazioni. Usa il proxy per le chiamate. La sostituzione del testo e delle emoji ...