Teatro Regio | approvato il bilancio consuntivo 2017 | chiusura in pareggio grazie a

Regione Marche : un corso professionale e gratuito di sartoria teatrale - Teatro e Critica : Scade il 30 giugno 2018 FINALITA' DEL corso E FIGURA FORMATA La figura professionale dovrà essere in grado di realizzare costumi per spettacoli teatrali, basandosi sulle indicazioni e sui disegni del ...

Girifalco si prepara per la VI edizione di "Agone - Festival interregionale Teatro -Scuola" : Anche quest'anno gli spettacoli saranno giudicati da una giuria popolare composta da ragazzi delle scuole di Girifalco , e da una giuria tecnica che sarà presieduta, per il secondo anno consecutivo, ...

Si è dimesso il direttore musicale del Teatro Regio di Torino - Gianandrea Noseda : Gianandrea Noseda, direttore musicale del Teatro Regio di Torino, ha annunciato che lascerà l’incarico al termine della stagione teatrale in corso. Noseda, quindi, non chiederà di essere riconfermato dal nuovo sovrintendente del Teatro Regio William Graziosi, indicato il 24 aprile come The post Si è dimesso il direttore musicale del Teatro Regio di Torino, Gianandrea Noseda appeared first on Il Post.