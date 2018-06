Tc New Country Club Frascati | Laurenti | «Ottime risposte per i corsi estivi di baby e

Tc New Country Club Frascati (nuoto) : prima il trofeo “Tiro a Volo” - poi la trasferta in Umbria : Frascati (Rm) – E’ ancora piena attività per il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati. I ragazzi dell’agonistica del responsabile tecnico Daniele Tavelli si preparano ad affrontare una serie di impegni ravvicinati e di notevole importanza. «Si parte in questo fine settimana con la partecipazione alla kermesse internazionale del trofeo “Tiro a Volo” di Roma dedicata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior – spiega Tavelli – ...

Tc New Country Club Frascati : Scuola nuoto e acqua gym anche d’estate : Roma – L’estate, maltempo permettendo, è ormai vicina. Ma al Tc New Country Club Frascati non si va in vacanza, almeno per ciò che concerne i corsi di Scuola nuoto e acqua gym. Appuntamenti fissi nel corso del periodo invernale. Che, però, da qualche anno a questa parte stanno avendo anche una fortunata e seguita coda anche in estate. A breve la piscina del circolo di via dell’acquacetosa verrà “scoperta”. Nel senso che verrà rimosso come ...