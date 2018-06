Tania Cagnotto e la piccola Maya | la ginnastica più bella

vanityfair

: Sìììììììì!!!! ?? Tania Cagnotto ritorna!!! ?????? ? - Eurosport_IT : Sìììììììì!!!! ?? Tania Cagnotto ritorna!!! ?????? ? - FabrizioPetarca : Caro #Neymar ti avrebbe fatto bene giocare qualche partita contro Claudio Gentile ma ormai è tardi per correggere i… - Mammeit : Tania Cagnotto racconta la sua nuova vita da mamma - -

(Di venerdì 29 giugno 2018)non sa ancora se tornerà a gareggiare in una competizione ufficiale: l’amica Francesca Dallapé la vorrebbe al suo fianco all’Olimpiade di Tokyo 2020, ma lei per ora sorride e prende tempo. Di sicuro però nella vita della ex tuffatrice, diventata mamma per la prima volta cinque mesi fa, non mancherà mai l’attività motoria perché, come ha più volte ricordato, fare sport è nella sua indole, una sorta di «necessità psico-fisica». Ecco che, anche con la, la storica atleta azzurra trova il tempo però un po’ di. LEGGI ANCHE: «La mia vita da mamma» «Mi limito agli esercizi da fare insieme a lei, quelli per mamma e figlia», ci aveva rivelato qualche giorno fa, in occasione del lancio del suo nuovo libro «Oro, argento e». Un’affermazione confermata subito dalla foto che la bolzanina ha postato su Instagram, in cui si vede lei che fa gli ...