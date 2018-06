Taglieremo gli stipendi dei parlamentari | il Movimento 5 stelle ci prova

Di Maio avverte : 'Taglieremo le pensioni d’oro sopra i 5000 euro per aumentare le minime' : "Presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta". Lo ha affermato il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio che avebbe aperto una parentesi sul taglio delle pensioni d'oro al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire sull'aumento dei trattamenti minimi. Di Maio verso l'aumento delle minime "Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge ...

Il premier Conte : "Taglieremo pensioni sopra i 5000 euro netti" : Il premier Giuseppe Conte nel suo messaggio al Senato per chiedere la fiducia per il governo ha affrontato alcuni punti del contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle . Tra questi ha ...

Pensioni - novità dal Governo Conte : Taglieremo quelle superiori a 5.000 euro : In materia previdenziale resta sul generico ma sulle Pensioni d’oro sembra avere le idee abbastanza chiare il nuovo premier Giuseppe Conte che oggi ha illustrato le dichiarazioni programmatiche in aula al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati per la replica. Fino sono stati il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, entrambi vicepremier, ad alimentare aspettative sulla riforma Pensioni del ...

Conte al Senato per la fiducia : «Stop a business migranti - daspo ai corrotti. Taglieremo pensioni d'oro. Apertura alla Russia» : Il premier Giuseppe Conte interviene al Senato per il discorso programmatico con cui chiede la fiducia al Parlamento. Domani si replica alla Camera. «Rivolgo un saluto al...