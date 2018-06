Taekwondo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Vito Dell’Aquila | Roberto Botta e Daniela Rotolo

oasport

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ilazzurro delude aidel. Nella seconda giornata di gara le punte dell’Italia non brillano sul tatami di Tarragona (Spagna) ed escono di scena ai quarti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino degli azzurri. Nei -58 kgviene eliminato dal serbo Milos Gladovic. Il 17enne pugliese, approdato di diritto ai quarti, è andato in vantaggio con un 16-10 nel primo round. Poi però il serbo ha rimontato e vincendo i parziali dei successivi due round è riuscito ad ottenere la vittoria. Persfuma quindi il sogno di replicare la medaglia conquistata agli Europei di Kazan. Nei -80 kgdopo aver travolto il macedone Filip Dodevski per 27-8, si è arreso 7-10 ai quarti con il turco Yunus Sari. Il 22enne azzurro era riuscito a chiudere il primo round in vantaggio per 4-2, ma poi l’esperto turco ha ribaltato la ...