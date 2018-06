Taekwondo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Spagna sugli scudi a Tarragona | due ori al

oasport

(Di venerdì 29 giugno 2018)nella seconda giornata di gare di, in, dove sono in corso idel. Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese Julio Ferreira, entrambi costretti ad accontentarsi di una comunque eccellente medaglia di bronzo. A trionfare nella categoria -58 kg è stato lo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera, che ha sconfitto nettamente in finale per 15-2 il portoghese Rui Braganca, mentre il bronzo è andato sul collo del tunisino Hedi Neffati e del croato Milos Gladovic. Nei -67 kg femminili, infine, l’oro è andato alla croata Matea Jelic, che ha sconfitto 9-7 in finale la ...