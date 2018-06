Tabellone Wimbledon 2018 | il sorteggio e gli accoppiamenti Verso una finale tra Roger

Tabellone Wimbledon : ecco la “proiezione” dei quarti di finale : Tabellone Wimbledon, è già possibile stilare la “proiezione” dei quarti di finale del torneo grazie alle teste di serie che sono state assegnate Tabellone Wimbledon, ancora non è stato effettuato il sorteggio della griglia del torneo londinese, ma già è possibile effettuare la “proiezione” dei quarti di finale. Il tutto in base al posizionamento delle teste di serie che andranno a comporre il Tabellone, anche se si ...

Wimbledon 2018 - i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer il grande favorito - incertezza nel Tabellone femminile : Il mondo cambia, le stagioni passano ma a Wimbledon, nel “Tempio del tennis“, il tempo si è fermato. I campi di Church Road sono pronti a accogliere, dal 2 al 15 luglio, questa edizione 2018 dei Championships ed il fascino è sempre lo stesso. L’erba londinese sarà palcoscenico ideale per gli attori con racchetta e pallina, pronti a recitare il proprio ruolo al meglio possibile e prepararsi al colpo di scena. Come dicevamo, la ...

Wimbledon - Fabbiano e Travaglia superano le qualificazioni : aumenta il contingente italiano in Tabellone : Wimbledon 2018 è alle porte, il 2 luglio si partirà con le due settimane di gare, le qualificazioni hanno regalato due ‘sorrisi’ agli italiani Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a Londra, il 29enne di San Giorgio Ionico, si è imposto per 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Jason ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : Travaglia e Fabbiano accedono al Tabellone principale : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia si qualificano per il tabellone principale di Wimbledon. I due azzurri si aggiungono ai cinque già presenti nel main draw dello Slam londinese: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini. In totale erano sette gli azzurri arrivati all’ultimo turno delle Qualificazioni. Fabbiano ha sconfitto in quattro set il rappresentante di Taipei, Jason Jung, con il punteggio di ...

Wimbledon 2018 - qualificazioni : Fabbiano e Travaglia nel Tabellone principale : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a ...

Diretta/ Wimbledon 2018 qualificazioni streaming video e tv : Stefano Travaglia nel Tabellone principale : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: ultimo giorno nelle qualificazioni del torneo di tennis, Simone Bolelli guida la pattuglia degli italiani che vanno a caccia del main draw(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Wimbledon - le teste di serie del Tabellone femminile : Wimbledon, le teste di serie del tabellone femminile sono state rese note, al numero 1 c’è sempre la Halep, c’è anche Serena Williams Sono state rese note le teste di serie del tabellone femminile del prossimo torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatterà lunedì sui campi in erba dell’AllEngland Club. Venerdì la cerimonia del sorteggio dei main draw. Le teste di serie del tabellone: 1. Simona Halep (Rom); 2. Caroline ...

Wimbledon - le teste di serie del Tabellone maschile : Wimbledon, le teste di serie del tabellone maschile sono state rese note oggi, sono due gli italiani nella lista ‘capitanata’ da Federer Sono state rese note le teste di serie del tabellone maschile del prossimo torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatterà lunedì sui campi in erba dell’All England Club. Due gli azzurri presenti, Fabio Fognini e Marco Cecchinato. 1. Roger Federer (Svi); 2. Rafael Nadal (Spa); 3. Marin ...

Qualificazioni Wimbledon 2018 : Chiesa - Pieri e Trevisan superano il primo turno nel Tabellone femminile : Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jessica Pieri hanno esordito positivamente nelle Qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sull’erba di Roehampton, a Londra. Sconfitta invece per l’altra italiana Jasmine Paolini. La Trevisan ha piegato in due set (6-2 6-3) la belga Maryna Zanevaska in un incontro gestito in maniera convincente dalla nostra portacolori. Superiore sia da fondo che nel gioco di volo, ...

Wimbledon 2018 : cinque gli italiani nel Tabellone principale del torneo di doppio : Dal 2 al 15 luglio avrà inizio il mitico torneo di Wimbledon 2018 . Sull'erba londinese più celebre del mondo i tennisti migliori si confronteranno per conquistare il celebre trofeo. Nel torneo di doppio saranno cinque i tennisti italiani al via. Dopo aver raggiunto il terzo round nel Roland Garros, ...

Wimbledon 2018 : cinque gli italiani nel Tabellone principale del torneo di doppio : Dal 2 al 15 luglio avrà inizio il mitico torneo di Wimbledon 2018. Sull’erba londinese più celebre del mondo i tennisti migliori si confronteranno per conquistare il celebre trofeo. Nel torneo di doppio saranno cinque i tennisti italiani al via. Dopo aver raggiunto il terzo round nel Roland Garros, tornano a disputare uno Slam Daniele Bracciali ed Andreas Seppi che comporranno l’unica coppia tutta italiana dei Championships. Marco ...