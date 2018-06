Tabellone femminile Wimbledon 2018 | il sorteggio e gli accoppiamenti Al primo turno

Tabellone Wimbledon femminile : va male alla Giorgi - Serena trova la Rus : Tabellone Wimbledon femminile è stato sorteggiato oggi, non un grande accoppiamento al primo turno per la nostra Camila Giorgi Tabellone Wimbledon femminile, con una sola italiana ai nastri di partenza. Si tratta di Camila Giorgi, la quale ha beccato subito una testa di serie sul suo cammino, vale a dire la Sevastova. Tanti gli spunti già al primo turno del torneo che come sempre è apertissimo in quanto a possibili ...

Wimbledon 2018 - i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer il grande favorito - incertezza nel Tabellone femminile : Il mondo cambia, le stagioni passano ma a Wimbledon, nel “Tempio del tennis“, il tempo si è fermato. I campi di Church Road sono pronti a accogliere, dal 2 al 15 luglio, questa edizione 2018 dei Championships ed il fascino è sempre lo stesso. L’erba londinese sarà palcoscenico ideale per gli attori con racchetta e pallina, pronti a recitare il proprio ruolo al meglio possibile e prepararsi al colpo di scena. Come dicevamo, la ...

Wimbledon - le teste di serie del Tabellone femminile : Wimbledon, le teste di serie del tabellone femminile sono state rese note, al numero 1 c’è sempre la Halep, c’è anche Serena Williams Sono state rese note le teste di serie del tabellone femminile del prossimo torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatterà lunedì sui campi in erba dell’AllEngland Club. Venerdì la cerimonia del sorteggio dei main draw. Le teste di serie del tabellone: 1. Simona Halep (Rom); 2. Caroline ...

Qualificazioni Wimbledon 2018 : Chiesa - Pieri e Trevisan superano il primo turno nel Tabellone femminile : Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jessica Pieri hanno esordito positivamente nelle Qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sull’erba di Roehampton, a Londra. Sconfitta invece per l’altra italiana Jasmine Paolini. La Trevisan ha piegato in due set (6-2 6-3) la belga Maryna Zanevaska in un incontro gestito in maniera convincente dalla nostra portacolori. Superiore sia da fondo che nel gioco di volo, ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile - lunedì 4 giugno - . Sharapova e Muguruza avanti per ritiro. Anche Halep ai quarti : Una grande prestazione quella odierna della numero quattordici del mondo, che si è imposta per 6-3 nel secondo, volando ai quarti. Questo il riepilogo dei risultati Halep , Rou, b. Mertens , Bel, 6-2 ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile (lunedì 4 giugno). Sharapova e Muguruza avanti per ritiro. Anche Halep ai quarti : Doveva essere il match più atteso della giornata ed invece nemmeno si è disputato. Maria Sharapova vola ai quarti di finale grazie al ritiro di Serena Williams. L’americana non è nemmeno scesa in campo per un problema ai pettorali che non le ha permesso assolutamente di giocare. Non è stato l’unico ritiro di giornata, perchè Maria Sharapova affronterà ora nei quarti la spagnola Garbine Muguruza, che ha giocato solo due game contro ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile (domenica 3 giugno). Doppietta americana ai quarti con Keys e Stephens. Sorpresa Putintseva : Giornata di ottavi di finale nel tabellone femminile. Tre sfide completate ed una ancora da finire domani, cioè quella tra Caroline Wozniacki e Daria Kasatkina. La russa ha vinto un combattutissimo primo set (oltre un ore di gioco) al tie-break ed era anche avanti per 2-1 nel secondo. La vincente di questo match affronterà nei quarti di finale la affronterà Sloane Stephens. Dopo la battaglia di ieri con Camila Giorgi (vittoria per 8-6 al terzo), ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile (sabato 2 giugno). Avanti in due set Simona Halep e Maria Sharapova : Va in archivio anche il day-7 del Roland Garros, che oggi ha visto allinearsi agli ottavi il tabellone del singolare femminile, per il quale sono andati in scena ben 10 incontri dei sedicesimi. Uno dei due rinviati ieri era quello della nostra Camila Giorgi, che ha ceduto il passo alla statunitense Sloane Stephens, capitolando 8-6 alla terza partita. Risolti in due set tutti gli altri incontri: impresa dell’estone Anett Kontavieit che ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile (giovedì 31 maggio). Rimonta vincente di Serena Williams - facile Simona Halep : Si è completato al Roland Garros, il quadro dei match di oggi, giovedì 31 maggio, del tabellone di singolare femminile: senza italiane in gara, ci sono stati diversi incontri interessanti. Avanti senza problemi la numero uno al mondo, la romena Simona Halep, che ha battuto la statunitense Taylor Townsend con un netto 6-3 6-1. La russa Maria Sharapova ha superato in due set comunque combattuti, la croata Donna Vekic, con il punteggio di 7-5 6-4, ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile. Simona Halep rompe il ghiaccio in rimonta - nessun problema per le altre big : La quarta giornata del Roland Garros ha visto cominciare il secondo turno ma soprattutto terminare il primo. nessuna sorpresa, le favorite continuano la loro strada ma dal prossimo turno il coefficiente di difficoltà aumenterà per tutte. I rinvii dei giorni scorsi hanno in parte influito su Simona Halep, che contro l’americana Alison Riske è entrata in campo spenta e poco concentrata. Un match a due facce, perché la romena è stata così ...

Roland Garros 2018 - i risultati del Tabellone femminile. Serena Williams torna alla vittoria - Maria Sharapova soffre ma passa : L’attesa nella terza giornata del Roland Garros era tutta per il ritorno in campo di Serena Williams. Con un completo total black, a dispetto del sole di Parigi, l’ex numero 1 del mondo è tornata a vincere una partita sulla terra dopo due anni, ovvero da quando perse la finale due anni fa contro Garbiñe Muguruza. L’americana ha battuto la ceca Krystina Pliskova in due set, 7-6(4) 6-4. Non è stata una Williams brillante ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile (28 Maggio). Kvitova rischia ma vince - avanti anche Wozniacki. Eliminata Azarenka : Continuano le sfide del primo turno nel tabellone femminile al Roland Garros. Esordio sofferto, ma vincente per Petra Kvitova, che ha ceduto il primo set alla paraguaiana Veronica Cepede Royg, numero 89 del mondo, per poi imporsi per 7-5 al terzo. Vittoria anche per Caroline Wozniacki, ma è stato un successo più agevole per la testa di serie numero due, che ha sconfitto per 7-6 6-1 l’americana Danielle Collins. Lo Slam parigino ha già ...

Roland Garros 2018 : i risultati del Tabellone femminile (27 Maggio). Clamorosa eliminazione di Jelena Ostapenko. Fuori anche V. Williams. Avanza Elina Svitolina : Subito una Clamorosa sorpresa nella prima giornata del Roland Garros 2018. Jelena Ostapenko è stata sconfitta dall’ucraina Kateryna Kozlova, numero 66 del mondo, e ha già abbandonato il secondo Slam dell’anno. Non accadeva dal 2005 (anno del ko di Anastasija Myskina con Maria Antonia Sanchez Lorenzo) che la campionessa in carica uscisse al primo turno a Parigi. Una domenica sicuramente caratterizzata dall’incredibile ...

