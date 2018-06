Susan Sarandon arrestata tra i manifestanti a Washington

Susan Sarandon arrestata a Washington per le proteste contro Trump : Le donne protestavano contro la politica migratoria del governo americano e i casi di bambini separati dai loro genitori al confine meridionale con il Messico. Altre proteste sono previste per sabato.

Susan Sarandon arrestata nella marcia contro Trump : “Continuo a lottare”, Susan Sarandon dopo il rilascio non si è certo preoccupata troppo e ha immediatamente twittato la sua intenzione di non arrendersi: l’attrice infatti era tra le 575 donne fermate a Washington per la marcia tutta al femminile contro le politiche sull’immigrazione del presidente americano. Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey — Susan Sarandon (@ Susan Sarandon ) 28 giugno 2018 Uno degli ...

Se Susan Sarandon incontra la regina (e non rispetta il protocollo) : «Ah, questi americani!», deve aver pensato Sua Maestà Elisabetta II. Dopo che i più conservatori amanti della monarchia britannica non hanno apprezzato la «postura» di Meghan Markle in presenza della regina (la moglie di Harry, per la cronaca, ha «osato» accavallare le gambe, durante un impegno ufficiale a Buckingham Palace, seduta a una sedia di distanza dalla monarca), non c’è pace nemmeno per Susan Sarandon. LEGGI ANCHEThomas Markle: ...