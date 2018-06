Surface Book 2 | Microsoft rilascia una valanga di aggiornamenti firmware e driver

surface-phone

: Samsung Galaxy Book 2018: certificate le prime varianti del tablet 2-in-1: Samsung starebbe lavorando alla generazi… - PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy Book 2018: certificate le prime varianti del tablet 2-in-1: Samsung starebbe lavorando alla generazi… - Mont3Bosco : @mchgli @ddalledo - gustomela : D'accordo con tutto il bene che dice del SurfaceBook, a metà con quello che dice di Win (che resta carente, checché… -

(Di venerdì 29 giugno 2018)si riconferma nuovamente essere un’azienda che garantisce un livello di supporto estremamente elevato per gli utenti della famiglia. A partire da ieri pomeriggio, è in rilascio per il ramo Release Preview del programma Insider unadidedicati al2. Per darvi un’idea migliore della quantità di update vi basti pensare come non siano 1,2,3,4,5,6 o 7 bensì circa 20tutti installabili tramite Windows Update. Tom Warren, editore presso The Verge, ha pubblicato sul proprio account Twitter uno screenshot che dimostra la corposità della lista: Sappiamo che i nuovivanno a correggere alcuni bug e a migliorare la stabilità del dispositivo con l’aggiornamento di April Update ma non conosciamo precisamente tutti i dettagli e le novità nello specifico apportate perchè il Colosso di Redmond ...