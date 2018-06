Sui vitalizi Salvini lascia la Casellati e segue Fico

Lo scontro M5s-Casellati Sui vitalizi e Malta che chiude i porti alle ong. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Helsinki il 16 luglio . L'annuncio ufficiale è arrivato sia dal Cremlino sia dalla Casa Bianca e nei due comunicati Mosca e Washington hanno ...

Vitalizi - dietro la frenata del Senato sulla delibera i dubbi della Casellati e le riserve della Lega Sui tagli retroattivi : Ci sono i dubbi della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che mercoledì da Washington ha sollevato perplessità sull’idea di mettere mano ai “diritti acquisiti”, scatenando le reazioni del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono pure le riserve di diversi esponenti della Lega a Palazzo Madama sull’opportunità di calare la scure – come stanno facendo gli alleati di governo del M5S con la delibera presentata a ...

Di Maio Sui vitalizi : «I ricorsi non ci fermeranno». Ira M5S su Casellati : «Una giravolta incredibile» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Elisabetta Casellati - la presidente del Senato frena Sui vitalizi agli ex senatori : grillini infuriati : Brusca frenata sull'abolizione dei vitalizi agli ex Senatori dalla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati , che ha chiesto 'soluzione condivise'. Dagli Stati Uniti, la presidente di ...

"Sono illegittimi i tagli retroattivi Sui vitalizi" : gli ex parlamentari all'attacco : Sono illegittimi i tagli retroattivi sui vitalizi degli ex parlamentari. Lo ribadisce il legale che li assiste, l'ex parlamentare Maurizio Paniz. "È una questione di diritti individuali che vanno...

M5S vs Casellati : "Sui vitalizi una giravolta incredibile - non faremo sconti" : Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo le perplessità espresse sulla delibera che ricalcola i vitalizi e presentata dal collega della Camera, Roberto Fico, all'ufficio di presidenza di Montecitorio. "Quella della presidente Casellati sul taglio dei vitalizi degli ex senatori è una giravolta che ha dell'incredibile", chiosa il senatore pentastellato Nicola ...

Sui vitalizi buona e giusta la proposta di Fico : Sul tema dei vitalizi il Presidente della Camera Fico ha formulato una proposta operativa che mi sembra equilibrata e perciò giusta. La delibera predisposta in realtà non elimina i cosiddetti vitalizi, che di fatto furono aboliti nel 2011 dal Premier Monti, quando si sostituì il sistema retributivo con quello contributivo (cioè con lo stesso con cui si calcola la pensione per la maggior parte dei lavoratori in ...

Fico Sui vitalizi ai deputati : Via la parte retributiva - risparmi per 40 milioni. Gli ex in rivolta : Per 1338 ex deputati saranno ricalcolati con il sistema contributivo, cioè sulla base di quanto è stato effettivamente versato dai parlamentari. E' la fine della casta, esulta il M5s. Insorgono gli ex ...

Sui vitalizi voto entro luglio. Fico : 'Primo passo contro i privilegi' : Roma, 27 giu. , askanews, 'Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo ...

Fico - mossa Sui vitalizi : tagli fino all’82 - 8% e stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Sforbiciata Sui vitalizi : La Sforbiciata è pronta. Roberto Fico presenta la delibera per il superamento dei vitalizi presso l'ufficio di Presidenza della Camera: una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle che ha ...

Mossa di Fico Sui vitalizi : tagli fino all’82 - 8% - stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Camera - domani la delibera Sui vitalizi : 16.31 "domani alle 8,30 ho convocato l'ufficio di presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo ha annunciato il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter, confermando così le intenzioni sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari.

Toninelli a Casellati : "Dov'è l'istruttoria Sui vitalizi?" : Il Movimento 5 Stelle è pronto al tornare al voto dopo la chiusura dei "2 forni", ma non ha perso di vista una delle sue battaglie principali: quella contro i vitalizi. Oggi Danilo Toninelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Presidente Alberti Casellati per chiederle lumi sull'istruttoria sui vitalizi: "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio ...