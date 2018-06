Sui vitalizi Salvini lascia la Casellati e segue Fico

"Sui vitalizi vado in fondo" Ma la Casellati frena Fico : Non si spegne la polemica per l'annuncio del taglio dei vitalizi da parte del presidente della Camera, Roberto Fico . Dopo l'invito del presidente del Senato a seguire la strada della prudenza, Fico ...

"Sui vitalizi vado in fondo" ?Ma la Casellati frena Fico : Non si spegne la polemica per l'annuncio del taglio dei vitalizi da parte del presidente della Camera, Roberto Fico. Dopo l'invito del presidente del Senato a seguire la strada della prudenza, Fico tira dritto e intervenendo a Ragusa afferma: "Credo che sia importante che la Camera dei deputati - e io ne sono il presidente - vada avanti fino in fondo su un tema importante, non punitivo per gli ex parlamentari. Si tratta solo di riequilibrare dei ...

Sui vitalizi buona e giusta la proposta di Fico : Sul tema dei vitalizi il Presidente della Camera Fico ha formulato una proposta operativa che mi sembra equilibrata e perciò giusta. La delibera predisposta in realtà non elimina i cosiddetti vitalizi, che di fatto furono aboliti nel 2011 dal Premier Monti, quando si sostituì il sistema retributivo con quello contributivo (cioè con lo stesso con cui si calcola la pensione per la maggior parte dei lavoratori in ...