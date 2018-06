Sui migranti i leader europei dicono quello che Conte non può dire | non c' è nessun accordo

Come è finito davvero il vertice Ue di Bruxelles Sui migranti (e non solo) : Sì alle piattaforme di sbarco per migranti, alla creazione di centri di controlli «nei paesi che li vogliono», ai 500 milioni di euro al Fondo fiduciario per l’Africa. Sullo sfondo i (piccoli) progressi dell’Unione bancaria, il potenziamento del Meccanismo di stabilità europeo e una «ultima chiamata» ai negoziati sulla Brexit per trovare un accordo entro ottobre. Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, ha riassunto così il «lungo ...

Migranti - accordo Ue ma è caos. Sui centri di accoglienza è scontro fra Conte e Macron : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Ma sull'intepretazione dell'accordo riparte lo...

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron Sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo»...

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo Sui migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Giancarlo Perego - arcivescovo di Ferrara : "Il summit Ue Sui migranti un fallimento. L'Italia sarà ancora più sola" : Il vertice Ue è stato "certamente un fallimento". Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio già direttore generale di Migrantes, l'organismo della Cei in prima linea nell'aiuto di migranti e rifugiati, dà voce a tutta la delusione della Chiesa nel commentare l'esito del summit a Bruxelles. "Si è trattato di un fallimento - dice all'agenzia di stampa Adnkronos- di cui forse è anche colpevole ...

Ue - raggiunto l’accordo Sui migranti : Conte: «L’Italia non è più sola». Poi: «Avrei corretto qualcosa ma abbiamo fatto l’accordo in 28». Salvini scettico: «Passi avanti, ma non mi fido delle parole» |

Quello raggiunto Sui migranti è un accordo soddisfacente per l'Italia. Al 70% : "Vi devo fare una confessione, se avessi potuto scrivere da solo le conclusioni, qualche passaggio, lo avrei scritto diversamente". E' in questa frase, pronunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, davanti ai giornalisti che lo attendevano fuori dall'hotel di Bruxelles, il senso della lunga maratona negoziale che ha portato all'accordo con gli altri leader europei sui migranti. "Considerato ...

"Compromesso soddisfacente Sui migranti - 70% risultati" : Il compromesso tra i 28 Paesi dell'Unione tutto sommato è soddisfacente perché ha consentito all'Italia di portare a casa il 70% dei punti messi sul tavolo al vertice Ue sui migranti. Lo descrivono ...

Verona - una grande opera su terreno agricolo per chiedere all'Europa decisioni efficaci Sui migranti : 'Il Consiglio', ha dichiarato Gambarin, 'svolge un ruolo importante per definire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Spero che l'Europa esista e resista e che gli Stati ...

Che cosa prevede il nuovo accordo europeo Sui migranti : Il vertice europeo sui migranti si è concluso con un accordo dopo una lunga notte di discussioni e una presa di posizione dell'Italia che...

Bruxelles - arriva l’accordo Sui migranti. Conte : «Chi entra in Italia entra in Ue» | : Lasciando all’alba la sede del vertice, il premier Italiano è apparso visibilmente soddisfatto: «Adesso non siamo più soli»