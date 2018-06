Stress test Fed | bocciata Deutsche Bank | congelate cedole di Goldman e Morgan Stanley

Fed : le 35 più grandi banche Usa superano primo round Stress test : Roma, 22 giu. , askanews, La Federal Reserve ha determinato che le più grandi banche americane godono di una così buona salute da potere affrontare una crisi economica grave durante la quale sarebbero ...

Banche USA ok - la prova degli Stress test è superata : La prova degli stress test è stata superata alla grande dalle Banche americane. Secondo la FED gli istituto statunitensi sono abbastanza robuste da poter fronteggiare, qualora accadessero, delle crisi finanziarie. Ad essere finite sotto la lente dell'istituto centrale sono state 35 holding, che rappresentano l'80% dell'intero settore negli USA. Avrebbero dovuto essere 38 Banche, ma la FED ha anticipato l'esecuzione della riforma che alza la ...

Assicurazioni - Authority UE avvia Stress test 2018 : stress test non solo per le banche, ma anche per le Assicurazioni in Europa. Ne da notizia l' Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni , IVASS , . L' Autorità europea per le Assicurazioni e la ...

Grecia - le quattro principali banche superano gli Stress test : Teleborsa, - Le quattro maggiori banche greche hanno superato gli stress test della Banca Centrale Europea. Nello scenario avverso , fa sapere il Meccanismo unico di risoluzione di Francoforte, la ...