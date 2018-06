Stravolti i gruppi WhatsApp | come solo gli amministratori possono inviare messaggi e

optimaitalia

(Di venerdì 29 giugno 2018) Un cambiamento epocale neiè atterrato nell'applicazione distica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno glipotranno decidere di limitare l'invio deineia loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderannoin chat privata e soltanto al moderatore del gruppo.Avevamo già parlato dell'imminente rivoluzione neianche in termini di misura anti-spam con le chat collettive non più invase da qualsiasi contenuto, anche poco coerente. Con questa sostanziale modifica, proprio iall'interno dell'applicazione distica diventano molto simili a alle liste ma con una sostanziale differenza lato privacy: tutti continueranno ad accedere ai ...