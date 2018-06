Strage nella redazione della Capital Gazette | il killer aveva denunciato il giornale

L'uomo che ha sparato nella redazione della Capital Gazette voleva una Strage di giornalisti : ... ha twittato Phil Davis, redattore di cronaca nera del giornale sotto attacco. Sul proprio account Twitter il giornale ha assicurato che sarà in edicola questa mattina 'con una cavolo di edizione' e ...

Migranti - nuovo naufragio : 6 morti. Almeno 70 vittime nella Strage del gommone spezzato : 'Il gommone all'improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due... è stata la fine..'. È il racconto disperato e concorde dei 42 Migranti superstiti salvati la settimana scorsa da un naufragio ...

Amianto - i numeri della Strage della fibra killer : in Italia 6000 decessi e 32 milioni di tonnellate ancora da bonificare : Presentato a Roma “Il libro Bianco delle morti di Amianto in Italia” firmato dal presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, che ha tracciato i dati della strage che, ogni anno, causa 6 mila morti nel nostro Paese e 107 mila nel mondo. “L’Amianto è un killer silenzioso cancerogeno che provoca con assoluta certezza scientifica mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei ...

Guerra in Siria - Strage di innocenti nella notte : 40 morti - 6 sono bambini : le foto choc : Guerra in Siria, strage di innocenti nella notte: 40 morti, 6 sono bambini: le foto choc La Guerra in Siria torna ad infiammarsi: un attacco aereo nella provincia di Idlib ha provocato oltre 40 morti, tra cui diverse donne e bambini. Almeno 80 i feriti, alcuni in condizioni critiche, e il bilancio è destinato ad […] L'articolo Guerra in Siria, strage di innocenti nella notte: 40 morti, 6 sono bambini: le foto choc proviene da NewsGo.

È morto Carlo Castagna - nella Strage di Erba perse moglie - figlia e nipotino : È morto in un ospedale di Como, dopo una breve malattia, Carlo Castagna, l'uomo che nella 'strage di Erba' perse moglie, figlia e il nipotino. Castagna si è spento all'età di 75 anni. A dare la notizia della sua morte sono stati i figli Pietro e Giuseppe che su Facebook hanno scritto: "ne abbiamo passate tante insieme ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e da ammirare, e pur sapendo che adesso sarai ...

Cosa sappiamo della Strage nella scuola in Texas : Il 17enne Dimitrios Pagourtzis ha ucciso 10 persone e ne ha ferite altrettante, ma la polizia non ha ancora parlato del suo movente The post Cosa sappiamo della strage nella scuola in Texas appeared first on Il Post.

Chi è il 17enne fermato per la Strage nella scuola di Santa Fe : Chi è il 17enne fermato per la strage nella scuola di Santa Fe Dimitrios Pagourtzis, studente della stessa scuola della tragedia, è un giovane che sembra ossessionato dalle armi. Sui suoi canali social appaiono continui richiami al tema e abbigliamento simile a quello che secondo alcuni testimoni indossava all’assalitore. fermato anche un altro suo coetaneo.Continua […] L'articolo Chi è il 17enne fermato per la strage nella scuola di ...

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella Strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...