Strage in redazione in Maryland : 5 morti : Annapolis, 29 giu. (AdnKronos/Washington Post) – Sono cinque i morti e due i feriti nella sparatoria avvenuta ad Annapolis nella redazione della Capital Gazette, un quotidiano locale del Maryland. L’autore della Strage, il 38enne Jarrod Ramos, aveva citato il quotidiano in tribunale, ma aveva perso nel 2015. Ramos si era sentito diffamato da un articolo del 2011, in cui si riferiva della sua ammissione di colpevolezza in un processo ...

Chi è Jarrod Ramos e perché ha compiuto una Strage nella redazione del Capital Gazette : Il 38enne sei anni fa aveva fatto causa al giornale per diffamazione: l'anno prima era uscito un articolo in cui si faceva il suo nome in relazione ad una condanna per molestie. Da allora Ramos aveva ingaggiato una battaglia legale col Capitol Gazzette, culminata nella strage perpetrata ieri nella sede del quotidiano del Maryland.Continua a leggere

Strage nella redazione della Capital Gazette - il killer aveva denunciato il giornale : ... ha twittato Phil Davis , redattore di cronaca nera del giornale. Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare ...

