Strage in Maryland | ' attacco mirato'

Strage in redazione in Maryland : 5 morti : Annapolis, 29 giu. (AdnKronos/Washington Post) – Sono cinque i morti e due i feriti nella sparatoria avvenuta ad Annapolis nella redazione della Capital Gazette, un quotidiano locale del Maryland. L’autore della Strage, il 38enne Jarrod Ramos, aveva citato il quotidiano in tribunale, ma aveva perso nel 2015. Ramos si era sentito diffamato da un articolo del 2011, in cui si riferiva della sua ammissione di colpevolezza in un processo ...