Stop per Indiana Jones 5 | il nuovo film slitta dopo il 2020

Scuola - chiamata diretta addio : Stop ai super presidi - si ritorna al passato. Esultano i sindacati : Il provveditore Pellecchia: «Siamo pronti ad adeguarci»I sindacati: «Fine della discrezionalità, si premia il merito»

Cina - Stop ai maxi ingaggi per le star : La nuova direttiva, pubblicata dall'agenzia Xinhua , prevede che i compensi per attori e attrici non superino il 40% del totale dei costi di produzione e che le star protagoniste di film spettacoli ...

Ecco perché la bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane non sta in piedi - Stop condivisione : Impossibile non commentare l'ultima bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane. In queste ore un post Facebook della pagina satirica PiùEuropa ShitPosting ha avuto un numero talmente elevato di condivisioni e interazioni da rendere necessaria una precisazione categorica, anche se per molti pure scontata. Ma si sa, sul social network, anche le ovvietà (se alimentate da beceri pregiudizi) alimentano tormentoni e catene senza senso. Qual è ...

Scioperi Trenitalia - Trenord e NTV : con cinque Stop - luglio sarà un mese di disagi : Il mese di luglio sarà caratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale Trenitalia e Trenord, due delle principali società italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) riporta cinque date per il prossimo mese. In misura maggiore, gli Scioperi di luglio coinvolgeranno i treni Trenitalia, per cui sono previste quattro agitazioni, ...

Sicilia - dopo due mesi di Stop l’Ars approva due leggi : una è per tutelare i beni della Seconda guerra mondiale : Per due mesi hanno tirato il fiato. E d’altra parte per i settanta consiglieri – pardon, deputati – dell’Assemblea regionale Siciliana approvare la legge finanziaria era stata una vera e propria faticaccia. Un’impresa portata a termine solo il 30 aprile scorso dopo una serie di sedute fiume. Da allora gli eletti a Palazzo dei Normanni si sono riuniti otto volte in due mesi senza però riuscire a partorire alcun nuovo ...

Migranti - flashmob a Malta per dire "Stop human trafficking" : Malta , askanews, - Un flashmob per dire basta al traffico di persone nel Mediterraneo è stato organizzato stamani a La Valletta davanti alla sede del Parlamento maltese. I manifestanti hanno esposto ...

Vitalizi - Stop agli assegni d’oro degli ex parlamentari. Risparmi per 40 milioni : Il nuovo sistema in pratica ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo. Ma già si annunciano ricorsi...

Vasco Rossi rivendica la scelta “perfetta” della scaletta di VascoNonStop Live e annuncia : “La storia continua” : Se alla vigilia del debutto ufficiale c'era stato qualche mal di pancia da parte di alcuni sulla scaletta di VascoNonStop Live, subito dopo il soundcheck che aveva svelato i brani del nuovo tour, a bocce ferme dopo l'ultimo concerto al San Filippo di Messina Vasco Rossi rivendica tutte le decisioni prese e i risultati ottenuti. Il primo bilancio tracciato al termine di un tour da 450.000 presenze parte proprio dalla volontà di sottolineare la ...

Centro storico - “operazione decoro”. Stop parrucchieri - bazar e phone center : È lungo l’elenco di nuove attività commerciali che il Comune vorrebbe vietare all’interno di una vasta area del Centro storico.

Mossa di Fico sui vitalizi : tagli fino all’82 - 8% - Stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Decreto dignità : nella bozza limiti ai contratti a termine - multe per chi delocalizza e Stop a pubblicità azzardo : limiti per i contratti a termine, multe alle aziende che incassano aiuti di Stato e poi delocalizzano e stop totale alla pubblicità di giochi e scommesse, non solo in tv. Sono questi alcuni dei punti che saranno toccati nel Decreto dignità, primo atto del governo Conte e che è previsto in discussione del consiglio dei ministri tra il 27 e il 28 giugno. Il provvedimento, la cui bozza è stata visionata dall’agenzia Ansa, è diviso in 11 ...

Di Maio pronto a portare il decreto dignità in Cdm. Multe salate per chi delocalizza - Stop a pubblicità giochi : Luigi Di Maio è pronto a giocare la sua prima carta pesante sul tavolo del Consiglio dei ministri e provare, così, a controbilanciare l'attivismo di Matteo Salvini sull'immigrazione e non solo. Il giorno del decreto dignità potrebbe essere già domani: nel pomeriggio, infatti, è attesa la convocazione di un Cdm a palazzo Chigi. Al più tardi il provvedimento sarà esaminato comunque entro la ...