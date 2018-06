Stipendi e compensi in contanti | dal 1° luglio saranno vietati

Blastingnews

(Di venerdì 29 giugno 2018) La Legge di bilancio 2018, all'articolo 1, comma 910 e seguenti, prevede l'introduzione, a decorrere dal 1°prossimo, del divieto di pagareinper tutti i datori di lavoro e per tutti i committenti., pertanto, obbligati a corrisponderee/odovuti mediante una banca o un ufficio postale. Quali sono gli strumenti di pagamento tracciabili ammessi Per i datori di lavoro e i committenti che vogliono stare tranquilli, i metodi di pagamento tracciabili ammessi sono quelli di seguito indicati: bonifico su conto corrente bancario intestato al lavoratore, di cui lo stesso ha fornito le coordinate bancarie; strumenti di pagamento elettronico, come ad esempio carta di credito con IBAN; pagamento inpresso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di ...