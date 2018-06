Stipendi dipendenti | Bologna terza in Italia ed è anche la più più attrattiva

Salone del Libro - ultima beffa ai dipendenti : da lunedì tutti a casa senza Stipendio : Anticamera del licenziamento per i dodici già rimasti privi di salario per 2 mesi: "Nessuna proposta da Comune e Regione"

Da luglio lo Stipendio sarà tracciabile : vietati i contanti per pagare i dipendenti : Prevenire pratiche scorrette ed abusi che evidentemente sono molto diffusi. Questo l’obiettivo che si prefigge una novita' proveniente dalla Legge di Bilancio [VIDEO]e prossima all’entrata in vigore. Si tratta della tracciabilita' degli stipendi erogati da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti. Dal prossimo primo luglio, infatti, scattera' il divieto di utilizzare i contanti per pagare i propri dipendenti e sara' obbligatorio ...

Piccolo : dipendenti Roma Metropolitane ancora senza Stipendio : Roma – Di seguito il comunicato di Ilaria Piccolo, consigliera del Pd capitolino. “I dipendenti di Roma Metropolitane ancora senza stipendio. Lo stipendio del mese di maggio non pervenuto. I difensori dei cittadini, gli avvocati del popolo non pagano gli stipendi e come per Multiservizi, licenziano. Non si può giocare sulla pelle dei lavoratori. La politica cittadina del M5S, rende insicura la città e’ i lavoratori. Basta non ...

Palermo : dipendenti occupano Opera Pia - da 20 mesi senza Stipendio : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - I 29 dipendenti dell'Ipab Palagonia e Conte di Ventimiglia hanno occupato stamattina la sede dell'Opera Pia in via Giuseppe Maggiore Amari, a Palermo. Alcuni lavoratori sono anche saliti sui tetti della struttura dove attualmente sono ospitati 25 anziani. "Nell'ignavia

Scuola - passati al Miur con lo Stipendio tagliato : la storia di 70mila dipendenti Ata che aspettano gli arretrati da 20 anni : Settantamila dipendenti pubblici, sacrificati dal governo in nome dei conti dello Stato, traditi dai sindacati, illusi dai giudici. E a distanza di quasi 20 anni non ancora rassegnati a rinunciare a una parte del loro stipendio da un giorno all’altro. Sono i lavoratori Ata ex Enti locali, collaboratori scolastici in forza a province e comuni che nel 1999 furono costretti a passare alle dipendenze del ministero dell’Istruzione. Le conseguenze di ...

PD " Zagaria : ecco perché sarò sempre all'opposizione di De Rosa. Allineamento di bilancio? Lo Stipendio ai dipendenti va garantito. ... : Se per il Pd i dipendenti possono anche non essere pagati, chi ha votato no evidentemente lo pensa, allora la mia è stata una scelta politica. Viceversa, così come penso io, se far pagare i ...

Stipendio dipendenti Scuola - gli arretrati lunedì 28 maggio Video : NoiPa ufficializza la data del pagamento degli arretrati del personale del comparto Scuola con una comunicazione sul proprio portale a tutti i dipendenti pubblici del settore Istruzione e Ricerca. Finalmente arrivano, quindi, gli arretrati, in base all'aumento degli stipendi, relativi al nuovo contratto 2016/18 con un'emissione speciale lunedì 28 maggio [Video]prossimo. Esigibilita' nel corso dell'intera giornata NoiPa, però, precisa che ...

Contratti statali Enti Locali - nuovi accordi dipendenti Pa/ Firma aumenti Stipendi 85 euro : novità buoni pasto : Enti Locali, Firma per Contratti statali: i nuovi accordi per i dipendEnti Pa nella sigla Aran-sindacati. AumEnti stipendi da 85 euro medi: arretrati, scatti e buoni pasto(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:53:00 GMT)

Lavorare senza Stipendio : dipendenti Aias aspettano busta paga da 10 mesi : E' peggio essere disoccupati o Lavorare senza percepire il salario? Negli ultimi tempi, questa domanda se la sono posta molti lavoratori italiani, e se l'è posta anche Mario Puddu, che in un articolo pubblicato sul sito 'castedduonline.it' ha voluto rammentare che i dipendenti della Aias di Cagliari non vengono pagati da 10 mesi. In sostanza, gli operai stanno lavorando gratis. Puddu ricorda che la disoccupazione è una grave piaga ma rappresenta ...

Azienda di Padova cerca dipendenti (con Stipendi fino a 2.500 euro) ma non ne trova : Dopo la vicenda di Grafica Veneta, un'altra Azienda Padovana cerca invano dipendenti da assumere. La Peruzzo Srl di Curtarolo, specializzata nella costruzione di macchinari per l'agricoltura e per la cura del verde, ha aperto circa 70 posizioni, ma non riesce a trovare i profili richiesti.I contratti proposti sono a tempo indeterminato, lo stipendio va dai 1.500 ai 2.500 in base a mansione ed esperienza. Al momento, però, sono giunti in ...

