STEFANO SANI L' inedito Liberi di vivere è un confronto tra generazioni Ora

STEFANO Sani/ Per Masini - "ha superato se stesso" (Ora o mai più) : Video, Stefano Sani a Ora o mai più si è esibito in alcuni pezzi classici della musica italiana. E si è lasciato andare anche a qualche confessione intima. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e classifica - STEFANO SANI e l'appello a Zucchero : "Chiamami" (Terza puntata) : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica ? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:48:00 GMT)

Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : STEFANO SANI - Marcella Bella in Senza un briciolo di testa : [live_placement]Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 : anticipazioniprosegui la letturaOra o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : Stefano Sani - Marcella Bella in Senza un briciolo di testa pubblicato su TVBlog.it 22 giugno 2018 22:27.

Ora o Mai Più - STEFANO SANI a Blogo : "Mai avrei pensato di tornare a fare musica" : Stefano Sani, arrivato al successo al Festival di Sanremo 1982 con il brano Lisa, è uno dei concorrenti di Ora o Mai Più, in onda per quattro venerdì sera su Rai 1, condotto da Amadeus. Noi di TvBlog l'abbiamo intervistato per farci raccontare com'è stato il ritorno in prima serata dopo tanti anni di lontananza dalle scene Finché la barca va.... Remiamo con entusiasmo per #oraomaipiù !! Un post condiviso da Stefano Sani ...