Stadio Roma | Raggi | se verifiche ok si andrà avanti

PARNASI - Stadio Roma : “HO PAGATO TUTTI I PARTITI”/ Dai pm : “Lanzalone lo pagavo per suoi rapporti con M5s” : STADIO della ROMA , interrogatorio e ultime notizie su Luca PARNASI : "ho PAGATO TUTTI i partiti, anche 5Stelle". Sul rapporto con Luca Lanzalone, " pagavo anche lui per suoi rapporti con M5s"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:09:00 GMT)

Stadio Roma - Parnasi : 'Ho pagato tutti i partiti' - cruciali le intercettazioni telefoniche : Luca Parnasi, il costruttore Romano arrestato il 13 giugno per lo scandalo dello Stadio della Roma, ha ammesso di avere elargito denaro per tornaconto personale, al fine di aggirare eventuali ostacoli burocratici e garantirsi dei buoni rapporti con i vari partiti. Tra i destinatari delle tangenti ci sarebbero esponenti politici, movimenti, fondazioni o interi partiti. Per la prima volta dopo il suo arresto, Parnasi confessa L'interrogatorio, ...