Stadio Roma | Parnasi | ' Ho pagato tutti i partiti' | cruciali le intercettazioni telefoniche

Blastingnews

: Stadio Roma, Parnasi parla ai pm per 11 ore: “Ho pagato tutti i partiti” - fattoquotidiano : Stadio Roma, Parnasi parla ai pm per 11 ore: “Ho pagato tutti i partiti” - HuffPostItalia : 'Ho pagato tutti i partiti'. L'ammissione di Luca Parnasi, il costruttore dello Stadio della Roma - SkyTG24 : #UltimOra Inchiesta Stadio Roma, #Parnasi dopo 11 ore di interrogatorio: ho pagato tutti i partiti #canale50… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Luca, il costruttoreno arrestato il 13 giugno per lo scandalo dellodella, ha ammesso di avere elargito denaro per tornaconto personale, al fine di aggirare eventuali ostacoli burocratici e garantirsi dei buoni rapporti con i vari. Tra i destinatari delle tangenti ci sarebbero esponenti politici, movimenti, fondazioni o interi. Per la prima volta dopo il suo arresto,confessa L'interrogatorio, voluto dallo stessoe presieduto dal procuratore Paolo Ielo e dal pm Barbara Zuin, si è svolto nel carcere di Rebibbia, dove il reo confesso è stato collocato dopo il trasferimento dal San Vittore di Milano. È stato un interrogatorio di quasi 11 ore, che si è svolto in parte nel pomeriggio del 27 giugno, dalle 16 alle 21 e 30, e in parte la mattina del 28 giugno, dalle 9 e 30 all'ora di pranzo. 'Ho', afferma in ...