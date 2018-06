Stadio | parla Parnasi | ' Soldi a tutti i partiti | puntavo su Lanzalone'

Stadio ROMA - LUCA PARNASI : “HO PAGATO TUTTI I PARTITI”/ Interrogatorio-fiume : si è parlato anche di Lanzalone : STADIO ROMA, LUCA PARNASI interrogato in carcere dei pm: il costruttore è stato sentito per sei ore dalla procura capitolina. Molte le rivelazioni effettuate dall'ex titolare di Eurnova(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Stadio Roma - Parnasi parla ai pm per 11 ore : “Ho pagato tutti i partiti” : “Ho pagato tutti i partiti“, è quanto avrebbe sostanzialmente confermato davanti agli inquirenti, Luca Parnasi, il costruttore Romano interrogato per quasi 11 ore in carcere a Rebibbia nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Nel corso dell’atto istruttorio, l’indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro. Dazioni fatte per un tornaconto personale, per accreditarsi, per ...

Stadio Roma - Parnasi cede e parla per cinque ore davanti ai pm : Un interrogatorio fiume durato cinque ore e che riprenderà domani mattina. In una saletta del carcere di Rebibbia, si è svolto il primo confronto tra il costruttore Luca Parnasi e i pm della Procura ...

Stadio della Roma - parla Di Maio : 'il primo scontento sono io' : 'Abbiamo le risorse per superare questa situazione'. Il vicepremier definisce assurdi i retroscena delle cene tra Lanzalone e Parnasi in cui sarebbe nato il governo Lega-M5s -

"Stadio Roma si farà" - parla l'assessore : "Se lo Stadio Roma ci sarà nel futuro della città? Nel futuro di questa città certo, ci sarà lo stadio della Roma ". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori , interpellato a ...

Stadio Roma - parla l’avvocato di Parnasi : “Corruzione come asset? Lo esclude. Darà la sua lettura dei fatti” : Il legale del costruttore Luca Parnasi, Giorgio Tamburrini, ha parlato con i cronisti all’esterno del carcere milanese di San Vittore, dopo che il suo assistito, al centro del caso sullo Stadio della Roma, si era avvalso della facoltà di non rispondere. “Presumibilmente renderemo l’interrogatorio al pm a Roma“, ha detto. “Finanziamenti a pioggia come asset aziendale? Lo esclude. I fatti sono scritti, cambia la ...

Stadio Roma : Parrini - ministri coinvolti subito in Parlamento : Dalla vicenda Luca Parnasi, l'imprenditore vicino a Lega e M5S in carcere per corruzione, traggo solo valutazioni di opportunità politica". Emerge "un quadro inquietante. Il presunto corruttore ...

Stadio Roma - sembra di sentir parlare la 'vecchia politica' : Ma purtroppo la neopolitica ora è costretta a parlare come la vecchia politica. E questo non è un bene per nessuno.

Stadio Roma - Parnasi e Malagò parlarono anche di quello del Milan : 'Dalle conversazioni di maggior rilievo emerge chiaramente una stretta relazione tra Malagò e Parnasi, i quali interloquiscono tra loro anche di questioni inerenti la progettualità relativa allo ...

Dagli arresti per lo Stadio della Roma alla crisi con la Francia. Di cosa parlare a cena : No alle olimpiadi del mattone, sì allo stadio di Lanzalone: la scelta ora espone la sindaca Raggi e la Giunta grillina a una situazione politicamente non sostenibile. Gli elementi destabilizzanti sono diversi. Si comincia ovviamente dall'inchiesta in sé e quindi dalle pesanti indicazioni della procu