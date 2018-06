Spotify per Android presto permetterà di riorganizzare i brani delle playlist

Ecco l’identikit del cantante perfetto - lo rivelano gli ascolti di Spotify : Uomo. Anglofono. Dallo stile pop. Meglio se con alle spalle pochi anni di carriera. Per conquistare il mondo, gli bastano tre minuti. Questo l’identikit del cantante perfetto secondo quanto ricostruito da tre studenti del corso di laurea magistrale in Data Science dell’Università di Milano-Bicocca per Info Data che hanno raccolto i dati di un anno di ascolti – il 2017 – su Spotify, il servizio musicale che offre lo streaming on ...

Come funziona Youtube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

YouTube Music - abbonamento per musica in streaming. Google sfida Spotify e Apple Music : Google ha deciso di cambiare strategia per provare ad inseguire Apple Music, Spotify e Tidal nella lotta per il mercato della Musica in streaming. Se finora aveva giocato tutte le fiches sul Play Music, che però non ha convinto gli utenti fino in fondo, adesso prova a (ri)mettere in campo la piattaforma di riferimento per la Musica online: YouTube. La prossima settimana il social con più di un miliardo di utenti al mese lancerà YouTube Music, un ...

Spotify Premium gratis per sempre grazie a questa mod : Avere la musica sempre con sé è d’obbligo. Può, però, essere anche un bel problema se si è abituati ad utilizzare un servizio di streaming come Spotify. Restrizioni abbastanza scoccianti rendono il servizio meno appetibile, ma senza non si può resistere. Cosa fare? Come per quasi tutti i programmi e le app, è possibile trovare degli escamotage. Vediamo quindi come avere Spotify gratis e senza restrizioni su tutte le piattaforme, dallo ...

Eurovision Song Contest 2018 : chi sono i favoriti per Spotify e Sisal Matchpoint : ... ad esempio, l'Italia si attesterebbe al quinto posto della Top 10 Spotify delle nazioni più "ossessionate" dall'Eurofestival 2018 , calcolata in base al livello comparativo degli streaming dedicati ...

Spotify sta testando una nuova playlist personalizzata con le canzoni preferite degli amici : Da un po' il team di Spotify sta testando una nuova playlist chiamata Friends Weekly, che da qualche ora è stata messa a disposizione di più utenti L'articolo Spotify sta testando una nuova playlist personalizzata con le canzoni preferite degli amici proviene da TuttoAndroid.

Ghali - Sfera Ebbasta e Charlie Charles : per la prima volta un brano italiano nella Top 50 globale di Spotify : Peace & love è stata infatti la canzone italiana con più streaming su Spotify in 24 ore: è stata riprodotta oltre un milione e seicentomila volte in un giorno. Inoltre ed è questo il dato più ...

Spotify - previsioni di crescita deludenti per il colosso di musica in streaming : Dopo la quotazione in borsa avvenuta lo scorso aprile, Spotify ha presentato i risultati del suo primo semestre. Com’è andata? Aspettative mantenute ma azionisti scontenti, tanto che il titolo è arrivato a perdere oltre il 6 per cento. La perdita operativa è stata di 41 milioni di euro, in miglioramento del 55% rispetto al quarto trimestre e del 71% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La perdita netta? Maggiore di quella ...

Record Player può trovare gli album su Spotify fotografando le copertine : Record Player è un servizio web-based che permette agli utenti di cercare un album su Spotify semplicemente scattando una foto della copertina. Il servizio riconosce gli album utilizzando la fotocamera al posto del microfono per inviare l'immagine della copertina al sito Record Player che avvierà Spotify appena trovata la corrispondenza. L'articolo Record Player può trovare gli album su Spotify fotografando le copertine proviene da TuttoAndroid.

Si mette male il 2018 di Spotify : perdite oltre le aspettative - e il titolo crolla : A preoccupare sono soprattutto i competitor, Apple e Amazon in testa , che stanno investendo molto nei servizi di musica in streaming. Quella che era stata battezzata la Netflix della musica rischia ...

Spotify chiude il trimestre in perdita : Teleborsa, - Risultati di bilancio in perdita per Spotify , servizio musicale che offre lo streaming on demand di una selezione di brani. Il primo trimestre 2018 , dopo il debutto in Borsa dello scorso 3 aprile , ha deluso le attese di mercato e ha mostrato come il Gruppo continui a perdere ...

