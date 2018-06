Sporting San Cesareo | Porretta presidente

romadailynews

: Sporting San Cesareo, il nuovo organigramma: Porretta presidente, Sabelli vice, Montagner dg - oslaz : Sporting San Cesareo, il nuovo organigramma: Porretta presidente, Sabelli vice, Montagner dg - KarateTerni : ??Allenamenti gratuiti di Karate per tutto il mese di Luglio 2018,aperte a TUTTI, Bambini, Ragazzi/e, Adulti! - ??Pr… - princigallomich : TENNIS – SFUMANO IN FINALE I SOGNI PROMOZIONE IN D1 DELLO SPORTING CLUB SAN SEVERO! -

(Di venerdì 29 giugno 2018)San, il nuovo organigramma:, Sabelli vice, Montagner dg. San(Rm) – LoSansta lavorando in vista della prossima stagione. Un’annata importante per il club calcistico casilino che, per la prima volta dopo sei anni di vita, si doterà di un settore giovanile sia agonistico che di base. Un’evoluzione naturale dopo il ritorno al centro sportivo “Roberto Pera” (chiuso per una serie di problemi burocratici col vecchio gestore, il Sanche militava in Eccellenza e che poi ha chiuso i battenti), un modo per dare la possibilità di nuovo a tutti i giovani del territorio di tornare a fare calcio nello stadio “di casa”. Ma quella importantissima della ripartenza del settore giovanile non sarà l’unica novità per la stagione 2018-19 delloSan: il club ha ufficializzato l’organigramma che vedrà alla presidenza ...