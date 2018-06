Spazio | la sonda giapponese Hayabusa-2 è finalmente arrivata alla meta | l’asteroide Ryugu

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Uno scalino in un grafico. Una sequenza di pallini rossi che segue una linea piatta, prima più in alto, poi all’improvviso più in basso. Giù, fino allo zero. E in Giappone è subito festa. In quell’istante, con quel brusco calo, va a zero anche la tensione accumulata in 1302 giorni di viaggio interplanetario dagli scienziati e ingegneri della missione-2. Perché quello zero – la misura della differenza fra la velocità attesa e quella effettiva della, una sorta di spread fra desiderio e realtà – significa che laha raggiunto la sua, a centinaia di milioni di km dTerra. Quello zero – spiega Marco Malaspina su Media INAF – ci dice che la sequenza di dieci manovre di correzione della traiettoria attuate nella fase finale d’approccio è andata secondo i piani, e che la velocità relativa di-2 rispetto aè inferiore a 1 ...