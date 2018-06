Sos Meditérranée | continueremo missioni

Aquarius a Marsiglia - Sos Mediterranée : in Italia clima difficile : "Questa volta abbiamo scelto di non andare in Sicilia", per non "cristallizzare l'attenzione" su questo scalo e rischiare di diventare così argomento di politica interna in Italia, ha aggiunto.Lo ...

Sos Méditerranée : la scelta è fra soccorso organizzato e Medioevo : Valencia , askanews, - "Crediamo che questo sia punto di svolta, le cose adesso potrebbero andare molto bene o molto male, i cittadini sono informati e possono scegliere se andare verso una situazione ...

Aquarius - Sos Mediterranee : canti e balli all'arrivo a Valencia : Valencia, , askanews, - "Sollievo e felicità a bordo della nave #Aquarius appena vediamo le coste spagnole. Ci separano 4 miglia dal porto di #Valencia. La fine di un'Odissea lunga ed estenuante è ...

Aquarius - Sos Méditerranée : porteremo migranti in porti sicuri : Roma, , askanews, - Oltre 900 migranti, che si trovavano a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, sono sbarcati al porto di Catania. E' il primo arrivo in Italia dopo il caso Aquarius, la ...

Acquarius - sui ponti un tappeto umano. Sos Mediterranee : “Viaggio verso la Spagna non è sicuro” : Il coordinatore di Sos Mediterranee Nicola Stalla lancia l’allarme sulla sicurezza del viaggio alla luce del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche: “Abbiamo riferito a Italia, Spagna e a tutte le autorità che stanno comunicando con l’Aquarius che sarebbe stato pericoloso affrontare una traversata con tutte queste persone a bordo. Il viaggio potrebbe essere rischioso per la nave, l’equipaggio e tutte ...

Aquarius - Toninelli : “Domani un caso analogo alla nave di Sos Méditerranée? Ci comporteremo allo stesso modo” : “La Spagna ha dato disponibilità ad accogliere la nave Aquarius, noi attraverso una nave della Marina militare e una della Guardia costiera l’accompagneremo in pochissimo tempo, credo nei prossimi giorni”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine della riunione a Palazzo Chigi, con i vicepremier Di Maio e Salvini e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Toninelli ha poi aggiunto: “Non ...

Aquarius - Sos Mediterranée 'I migranti saranno portati a Valencia da navi italiane' : saranno navi italiane a portare fino in Spagna, al porto di Valencia, i 629 migranti ospitati da giorni sulla nave Aquarius di Sos Mediterranée. L'annuncio è stato dato stamattina con un tweet dalla ...

Si intitola "Salvezza" l'opera di graphic journalism realizzata nel corso della permanenza dei reporter Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso su Aquarius, la nave bianca e arancione con cui gli operatori di SOS Mediterranée soccorrono i migranti al largo della Libia e che oggi è al centro del dibattito nazionale con la chiusura dei porti da parte del governo italiano.